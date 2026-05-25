Вірменія запускає залізничне сполучення з Європою в обхід росії

Вірменія вперше відкрила залізничне сполучення з Євросоюзом через Грузію і Туреччину.

Залізниця Ахалкалакі (Грузія) – Карс (Туреччина) тепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту в країну.

Планується подальше розширення транспортних маршрутів з Туреччиною, Азербайджаном та Іраном.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Новости-Армения.

"Радий оголосити, що залізниця Ахалкалакі-Карс, як і залізниця Азербайджану, відтепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія в економічному житті нашої країни. Дякую партнерам із Туреччини та Грузії", – повідомив Пашинян.

За його словами, наразі Вірменія через територію Грузії та Азербайджану має залізничне сполучення з росією, а далі – через рф і Казахстан – з Китаєм.

"Тепер залізничне сполучення можливе також із Європейським союзом через території Грузії та Туреччини. Найближчим часом очікується відкриття залізничного сполучення Вірменія-Туреччина, Вірменія-Азербайджан, а потім через Нахічеван – Вірменія-Іран. Ми станемо свідками цих подій у найближчому майбутньому в результаті реалізації проєкту TRIPP", – зазначив Пашинян.

Раніше, 13 травня 2026 року, Анкара заявила про завершення підготовки до запуску прямої торгівлі між Туреччиною і Вірменією. У Єревані зазначили, що торгівля між Вірменією і Туреччиною в митному сенсі стала можливою безпосередньо, без переоформлення через треті країни.

Вірменія і Туреччина не мають дипвідносин з 1991 року, а кордон між двома країнами закрито з 1993 року з ініціативи Анкари. Прямі вантажні авіаперевезення між країнами стали можливими тільки з 1 січня 2023 року. 28 квітня в Карсі відбулася зустріч спільної робочої групи двох країн із відновлення і запуску залізничної лінії Гюмрі-Карс.