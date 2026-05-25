Прем’єр Угорщини урізає зарплати урядовцям, депутатам і собі

Новий уряд планує заощадити десятки мільярдів форинтів на держапараті.

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про масштабне скорочення витрат на утримання влади та заявив, що планує більш ніж вдвічі зменшити власну зарплату.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу RTL.

За словами Мадяра, він отримуватиме лише зарплату прем’єра та депутатське утримання – загалом близько 10,5 тисяч євро. Це менш ніж половина доходу, який декларував його попередник Віктор Орбан.

Новий глава уряду також анонсував скорочення виплат для міністрів, держсекретарів, депутатів, мерів та керівників державних компаній.

"У складні часи політики мають служити, а не заробляти", – заявив Мадяр.

Уряд планує урізати компенсації парламентарям на транспорт, житло та персонал. Наразі окремі депутати можуть отримувати до 20 тисяч євро у на місяць, однак нову межу хочуть знизити до менш ніж 14 тисяч.

За оцінками уряду, такі кроки дозволять заощадити близько 139 млн євро.

Для порівняння, середня зарплата в Угорщині становить близько 1,6 тисяч євро на місяць.

Також раніше Мадяр похвалив Орбана за ініціативу віддати свої виплати дитбудинку на Закарпатті, але хоче переказати їх сам.