Київ представив Угорщині пакет пропозицій щодо прав нацменшин

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що сьогодні Україна продовжує переговори з Угорщиною щодо прав національної меншини на Закарпатті.

У коментарі для Liga.net він, коментуючи слова глави угорського уряду про те, що Будапешт вимагає від Києва розв'язання цієї проблеми в обмін на відкриття переговорних кластерів про вступ до ЄС, зазначив, що позиція країни — це не вимоги.

"Перше, я взагалі не люблю слово "поступки". Це дипломатичний процес обговорення питань, важливих для обох сторін, – пояснив Сибіга. – По-друге, я не хочу порівнювати, і слово «вимоги» теж відкидаю, [...] питання, що стоять на порядку денному".

За словами Сибіги, Україна має свій пакет пропозицій щодо цього питання і вже представила Угорщині власне бачення. Він додав, що наша держава готова втілювати найвищі європейські стандарти захисту нацменшин, до того ж вона вже має позитивні доповіді експертів щодо ситуацій з дотриманням їхніх прав на своїй території.

"Але ми виходимо з того, що це теж частина нашого суспільства, це теж наш інтерес, – сказав міністр. – Ми відверто говоримо [про] всі наявні питання, які, на думку угорської сторони, є проблемними. Ми надаємо відповідні роз'яснення для того, щоб була чіткість і ясність у спільних оцінках".

Київ та Будапешт погодили, що представники угорської меншини також будуть брати участь у консультаціях, аби сторони мали змогу "почути думку з місця... з регіону".

"Процес триває – і я впевнений, що він буде вибудовуватися на тих стандартах і критеріях, які притаманні ЄС. Це наш стратегічний орієнтир", – зауважив міністр.

Нагадаємо, очільники МЗС України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели зустріч у шведському Гельсінгборзі, де обговорили, серед іншого, вступ України до ЄС.