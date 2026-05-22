Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ представив Угорщині пакет пропозицій щодо прав нацменшин

22 травня 2026, 18:38
Київ представив Угорщині пакет пропозицій щодо прав нацменшин
Фото: з відкритих джерел
Київ та Будапешт погодили, що представники угорської меншини також будуть брати участь у консультаціях.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що сьогодні Україна продовжує переговори з Угорщиною щодо прав національної меншини на Закарпатті.

У коментарі для Liga.net він, коментуючи слова глави угорського уряду про те, що Будапешт вимагає від Києва розв'язання цієї проблеми в обмін на відкриття переговорних кластерів про вступ до ЄС, зазначив, що позиція країни — це не вимоги. 

"Перше, я взагалі не люблю слово "поступки". Це дипломатичний процес обговорення питань, важливих для обох сторін, – пояснив Сибіга. – По-друге, я не хочу порівнювати, і слово «вимоги» теж відкидаю, [...] питання, що стоять на порядку денному". 

За словами Сибіги, Україна має свій пакет пропозицій щодо цього питання і вже представила Угорщині власне бачення. Він додав, що наша держава готова втілювати найвищі європейські стандарти захисту нацменшин, до того ж вона вже має позитивні доповіді експертів щодо ситуацій з дотриманням їхніх прав на своїй території. 

"Але ми виходимо з того, що це теж частина нашого суспільства, це теж наш інтерес, –  сказав міністр. – Ми відверто говоримо [про] всі наявні питання, які, на думку угорської сторони, є проблемними. Ми надаємо відповідні роз'яснення для того, щоб була чіткість і ясність у спільних оцінках". 

Київ та Будапешт погодили, що представники угорської меншини також будуть брати участь у консультаціях, аби сторони мали змогу "почути думку з місця... з регіону". 

"Процес триває – і я впевнений, що він буде вибудовуватися на тих стандартах і критеріях, які притаманні ЄС. Це наш стратегічний орієнтир", – зауважив міністр. 

Нагадаємо, очільники МЗС України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели зустріч у шведському Гельсінгборзі, де обговорили, серед іншого, вступ України до ЄС. 

УгорщинанацменшиниАндрій Сибіга

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється