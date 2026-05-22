Провінція Альберта готує референдум про можливе відокремлення від Канади

22 травня 2026, 16:42
Альберта є одним із найбагатших регіонів Канади.

Канадська провінція Альберта 19 жовтня проведе консультативний референдум щодо майбутнього регіону у складі Канади.

Про це повідомила голова регіонального уряду Даніель Сміт, передає CBC News.

За її словами, голосування не означатиме автоматичного виходу Альберти зі складу Канади, а лише покаже настрої жителів регіону. На референдум винесуть питання про те, чи має уряд Альберти розпочати юридичну процедуру для організації у майбутньому обов’язкового референдуму щодо незалежності провінції.

Сміт наголосила, що особисто підтримує збереження Альберти у складі Канади і саме так голосуватиме під час референдуму.

"Я хочу, щоб Альберта залишалася сильною та впливовою частиною Канади", – заявила вона під час виступу 21 травня.

Альберта є одним із найбагатших регіонів Канади завдяки значним запасам нафти та газу. У провінції проживає близько 5 мільйонів людей. Водночас у регіоні вже багато років існує сепаратистський рух Alberta Prosperity Project, який виступає за незалежність провінції, хоча досі не мав значного політичного впливу.

