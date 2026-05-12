Канада підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України

Канада першою серед країн за межами Європи підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Він відзначив, що Комісія з питань компенсацій є частиною системи відповідальності, яка забезпечить справедливість та виплату компенсацій за шкоду та страждання, заподіяні українцям російською агресією. Він подякував своїй колезі Аніті Ананд за важливий крок та наголосив, що Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України.

"Я вдячний Канаді за її підтримку", – написав Сибіга.