Канада підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України
12 травня 2026, 18:30
Глава українського МЗС подякував канадській стороні за підтримку.
Канада першою серед країн за межами Європи підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він відзначив, що Комісія з питань компенсацій є частиною системи відповідальності, яка забезпечить справедливість та виплату компенсацій за шкоду та страждання, заподіяні українцям російською агресією. Він подякував своїй колезі Аніті Ананд за важливий крок та наголосив, що Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України.
"Я вдячний Канаді за її підтримку", – написав Сибіга.
"Канада стала першою неєвропейською країною, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України – міжнародного механізму, що допоможе притягнути росію до відповідальності за руйнування та страждання, спричинені її незаконною війною", – прокоментувала зі свого боку Аніта Ананд, опублікувавши відео підписання.
Нагадаємо, що у грудні 2025 року Євросоюз разом із 35 державами підписав Конвенцію про створення цієї комісії, виділивши до 1 млн євро на її запуск у межах Ради Європи. Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків. Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями рф в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.