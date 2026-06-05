Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців після березня 2027 року

Тепер справа в обговоренні обмежень, в тому числі для чоловіків призивного віку.

На засіданні Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ у Люксембурзі країни Євросоюзу дійшли згоди щодо необхідності продовження тимчасового захисту для українців після нинішньої дати його завершення – березня 2027 року.

Про це комісар ЄС з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер сказав на брифінгу в Люксембурзі.

Бруннер підтвердив намір Брюсселя продовжити правовий статус, який дає можливість українцям жити, працювати і навчатися у Євросоюзі, ще на рік. Водночас Єврокомісія має намір обговорити це питання з Україною, а також врахувати думку країн, які прихистили найбільше українських біженців. Один з головних пунктів дискусії – чи будуть відмовляти у захисті чоловікам віком від 23 до 60 років. Така пропозиція вже лунала з боку низки членів ЄС, зокрема Німеччини і Польщі, де українців найбільше.

Для чоловіків, які вже мають у ЄС тимчасовий захист, змін статися не повинно. Обговорення стосується саме новоприбулих.

У найближчі тижні Єврокомісія сформулює напрацювання у конкретну законодавчу ініціативу. Її ухвалення очікується у липні або, якщо виникне затримка через відпустки європосадовців, до вересня.