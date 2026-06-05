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Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців після березня 2027 року

05 червня 2026, 10:05
Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців після березня 2027 року
Тепер справа в обговоренні обмежень, в тому числі для чоловіків призивного віку.
На засіданні Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ у Люксембурзі країни Євросоюзу дійшли згоди щодо необхідності продовження тимчасового захисту для українців після нинішньої дати його завершення – березня 2027 року.
 
Про це комісар ЄС з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер сказав на брифінгу в Люксембурзі. 
 
Бруннер підтвердив намір Брюсселя продовжити правовий статус, який дає можливість українцям жити, працювати і навчатися у Євросоюзі, ще на рік. Водночас Єврокомісія має намір обговорити це питання з Україною, а також врахувати думку країн, які прихистили найбільше українських біженців. Один з головних пунктів дискусії – чи будуть відмовляти у захисті чоловікам віком від 23 до 60 років. Така пропозиція вже лунала з боку низки членів ЄС, зокрема Німеччини і Польщі, де українців найбільше.
 
Для чоловіків, які вже мають у ЄС тимчасовий захист, змін статися не повинно. Обговорення стосується саме новоприбулих. 
 
У найближчі тижні Єврокомісія сформулює напрацювання у конкретну законодавчу ініціативу. Її ухвалення очікується у липні або, якщо виникне затримка через відпустки європосадовців, до вересня.
ЄСмігрантивійна в Україні

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