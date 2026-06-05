Міністр оборони Польщі закликав Київ вшановувати сучасних українських військових, а не УПА

Водночас польський міністр зауважив, що розуміє, що частина українців сприймає УПА як символ боротьби проти Радянського Союзу.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернувся до України, закликавши переглянути рішення про надання одному з військових підрозділів почесного найменування "імені Героїв УПА". Він вважає, що натомість Україна мала б ущановувати сучасних українських військових.

сказав Про це він у відеозверненні, опублікованому в соцмережах польського міністерства оборони.

Косіняк-Комиш нагадав, що Польща "з перших годин" російського повномасштабного вторгнення підтримала Україну та надала їй військову, політичну та гуманітарну допомогу.

"Бо ми знаємо, що вільна Україна – це також безпека Польщі та всієї нашої частини Європи. Але саме тому я мушу чітко сказати: рішення про надання українському військовому підрозділу назва на честь героїв УПА викликає у Польщі глибокий біль, занепокоєння та протест", – каже він.