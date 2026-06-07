Зеленський прибув у Велику Британію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", – написав Зеленський.

"Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", – додав президент.

Також на завтра запланована зустріч Зеленського із Його Величністю Королем Чарльзом III.