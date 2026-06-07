Зеленський прибув у Велику Британію
07 червня 2026, 18:10
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Український президент зустрінеться із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.
Про це президент написав у Telegram.
"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", – написав Зеленський.
"Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", – додав президент.
Також на завтра запланована зустріч Зеленського із Його Величністю Королем Чарльзом III.