Британія й надалі підтримуватиме Україну – новий глава Міноборони

Вес Стрітінг заявив про солідарність із міжнародними союзниками.

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг зробив першу заяву щодо України після призначення на посаду в уряді прем’єр-міністра Енді Бернема.

Стрітінг наголосив, що головним пріоритетом нового уряду залишається безпека країни, а британські військові мають отримувати необхідні ресурси.

"Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – заявив міністр.

Вес Стрітінг очолив Міністерство оборони після зміни уряду у Великій Британії. До цього він обіймав посаду міністра охорони здоров’я та соціального забезпечення в кабінеті Кіра Стармера.

Політик є депутатом Палати громад від Лейбористської партії з 2015 року. У минулому він також працював у сфері освіти та соціальної політики, а у 2020–2021 роках входив до тіньового уряду лейбористів.

Стрітінгу 43 роки. Він став одним із ключових членів нового уряду Енді Бернема, який змінив Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра.

Зранку вівторка у новому уряді Британії призначили міністра оборони.