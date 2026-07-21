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Британія й надалі підтримуватиме Україну – новий глава Міноборони

21 липня 2026, 11:24
Британія й надалі підтримуватиме Україну – новий глава Міноборони
Фото: з вільного доступу
Вес Стрітінг заявив про солідарність із міжнародними союзниками.

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг зробив першу заяву щодо України після призначення на посаду в уряді прем’єр-міністра Енді Бернема.

Стрітінг наголосив, що головним пріоритетом нового уряду залишається безпека країни, а британські військові мають отримувати необхідні ресурси.

"Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – заявив міністр.

Вес Стрітінг очолив Міністерство оборони після зміни уряду у Великій Британії. До цього він обіймав посаду міністра охорони здоров’я та соціального забезпечення в кабінеті Кіра Стармера.

Політик є депутатом Палати громад від Лейбористської партії з 2015 року. У минулому він також працював у сфері освіти та соціальної політики, а у 2020–2021 роках входив до тіньового уряду лейбористів.

Стрітінгу 43 роки. Він став одним із ключових членів нового уряду Енді Бернема, який змінив Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра.

Зранку вівторка у новому уряді Британії призначили міністра оборони.

 
урядВелика Британіяпідтримка України

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