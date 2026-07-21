У новому уряді Британії призначили міністра оборони

Серед пріоритетів він назвав зміцнення британських Збройних сил і підтримку союзників.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив міністром оборони колишнього очільника Міністерства охорони здоров'я Веса Стрітінга.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Стрітінг змінив на посаді Дена Джарвіса, який очолив оборонне відомство лише минулого місяця після відставки Джона Гілі.

Коментуючи призначення, новий глава Міноборони наголосив, що головним пріоритетом уряду є безпека країни.

"Забезпечення безпеки нашої країни – це головний обов'язок уряду. Для мене велика честь очолити Міністерство оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – заявив Стрітінг.

У травні Стрітінг залишив посаду міністра охорони здоров'я після спроби усунути Кіра Стармера з посади прем'єр-міністра та очолити Лейбористську партію. Тепер він повернувся до уряду вже в команді нового глави британського уряду Енді Бернема.

Зазначимо, що у понеділок Енді Бернем очолив уряд Великої Британії.