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Румунія заявила про ураження танкера поблизу своїх берегів

21 липня 2026, 11:49
Румунія заявила про ураження танкера поблизу своїх берегів
Фото: zn.ua
Судно перевозило пропан і прямувало до українського порту Рені.

Танкер Gas Lisbon під ліберійським прапором зазнав ураження вночі приблизно за 20 морських миль від узбережжя Румунії. 

Судно вийшло з порту Олександрія в Єгипті та прямувало до українського порту Рені. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X (Twitter).

Після інциденту до танкера прибули два судна Румунського агентства з безпеки життя людей на морі. Вони евакуювали весь екіпаж, серед якого були троє поранених. Усіх членів команди доставили на берег.

За словами президента, до району також направили буксир, який контролює положення судна, щоб воно не дрейфувало та не створювало загрози для інших учасників морського руху.

"Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясовують обставини, причини й відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної агресивної війни російської федерації проти України", – заявив Дан.

За даними румунського телеканалу, на борту танкера стався вибух. Судно перебуває приблизно за 26 кілометрів від міста Сфанту-Георге та досі горить.

Попередньо джерела припускають, що танкер міг бути атакований морським безпілотником, однак походження апарата наразі не встановлено.

Через інцидент у районі оголосили попередження для інших суден із закликом обходити небезпечну зону.

 
РосіявійнаРумунія

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