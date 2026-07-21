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Президент Нікарагуа скасував вибори після 19 років при владі

21 липня 2026, 13:22
Президент Нікарагуа скасував вибори після 19 років при владі
Фото: apnews.com
80-річний Даніель Ортега заявив, що країна більше не проводитиме вибори президента.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега, який перебуває при владі вже 19 років, оголосив про скасування виборів глави держави.

80-річний лідер заявив, що нова система має запобігти приходу до влади політичних сил, які виступають проти його уряду, пише The Guardian

Найближчим часом Ортега разом із підконтрольним парламентом планує ухвалити нові закони, які, за оцінками критиків, можуть обмежити участь опозиційних кандидатів у політичному процесі.

Під час президентських виборів 2021 року влада Нікарагуа усунула ключових опонентів Ортеги: опозиційні партії були заборонені, а низку потенційних кандидатів затримали.

Даніель Ортега очолює Нікарагуа з перервами з 1980-х років. Його уряд неодноразово звинувачували у переслідуванні опозиції, обмеженні свободи слова та посиленні контролю над державними інституціями.

 
Нікарагуапрезидент

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