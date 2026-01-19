Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Болгарії оголосив про відставку

19 січня 2026, 20:53
Президент Болгарії оголосив про відставку
Свою посаду він мав обіймати до січня 2027 року.
Президент Болгарії Румен Радев оголосив, що завтра, 20 січня, він подасть у відставку зі своєї посади.
 
Про це повідомив bTV Новините.
 
За словами Радева, він планує створити політичний проєкт і має намір "змінити статус-кво". Однак президент не розкрив деталі свого майбутнього політичного проєкту.
 
"Я переконаний, що Іліана Йотова  буде гідним главою держави", - сказав він.
 
Глава держави додав, що навіть незважаючи на вступ до Євросоюзу, болгари "не вірять ЗМІ і не розраховують на правосуддя", вони двічі виходили на протестувати на площі. При цьому в європейській Болгарії "великий відсоток людей почуваються бідними".
 
Як зауважило Reuters, ця заява посилила припущення, що Радев може створити власну політичну партію після розпаду попереднього уряду у грудні 2025-го. Румен Радев, який висловлював скептицизм щодо нещодавнього рішення Болгарії приєднатися до єврозони й виправдовував російську агресію проти України, був обраний президентом Болгарії 2016 року й переобраний 2021-го. Свою посаду він мав обіймати до січня 2027 року.
 
Однак, зазначає Reuters, його політичні амбіції розширилися, і він давно заявляв про можливість створення власної партії. Нагадаємо, після одного з найбільших протестів в історії країни уряд на чолі з прем’єр-міністром Росеном Желязковим 15 грудня 2025-го оголосив про відставку.
 
Протест розгорівся через держбюджет Болгарії на 2026 рік, який висунули в листопаді, а пізніше відкликали. Він передбачав збільшення податків і внесків для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і витрат держави. Уряд відмовився від першочергового плану, але протести переросли у вимоги про відставки й радикальні зміни в моделі управління в Болгарії.
