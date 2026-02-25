"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail

Британський впливовий таблоїд Daily Mail наголошує, що у своєму маєтку "Зорро" у Нью-Мексико Джеффрі Епштейн створив ізольовану систему для сексуального насильства, торгівлі людьми та реалізації своїх екстремальних ідей щодо євгеніки. Він мріяв про створення "надлюдей": планував запліднювати жінок власною спермою та використовувати генетичні технології, щоб сформувати нову "расу". За словами свідків, на території ранчо могли бути поховані тіла дівчат, яких задушили під час сексу, а всі будівлі були обладнані камерами для стеження та контролю. Попри численні звинувачення, офіційний обшук там так і не провели, що посилює підозри щодо приховування доказів та можливого втручання з боку влади.

Про розкішне ранчо Джеффрі Епштейна "Зорро" (також позначене як Z) вже давно повідомляли, що воно слугувало одним із його приватних майданчиків для сексуального насильства та торгівлі людьми, пише Daily Mail.

Як зазначає видання, жертви вже давно заявляють, що влада заплющує очі на цю власність у Нью-Мексико – попри твердження про спроби експериментів над людьми, плани створити центр "розведення надлюдей" із використанням його ДНК і навіть, як стверджується, поховання тіл дівчат, задушених під час "грубого фетиш-сексу".

Маєток площею 7 500 акрів, який також називають ранчо Playboy, останнім часом став предметом пильної уваги після того, як його тисячі разів згадували у "файлах Епштейна", оприлюднених Міністерством юстиції США 30 січня.

Daily Mail наголошує, що слідчі раніше обшукали будинки Епштейна у Нью-Йорку та Палм-Біч, його острів і навіть квартиру у Парижі. Але, як стверджується, на ранчо "Зорро" ніколи не проводили офіційного обшуку, попри звинувачення, що педофіл планував поширити своє ДНК серед людства, запліднюючи жінок на ранчо, і мав три комп'ютерні кімнати "розміром з будинки", де він шпигував за своїми знаменитими гостями.

З початку 2000-х років Епштейн, за твердженнями, неодноразово розповідав вченим і бізнесменам про свої амбіції використовувати величезний маєток як базу, де жінок мали б запліднювати його пермою, а вони народжували б його дітей. Також стверджувалося, що моторошною метою Епштейна було одночасно запліднити 20 жінок на ранчо "Зорро".

Як стверджується, він базував свою ідею на розповідях про "Репозиторій вибору зародків", який мав бути заповнений спермою лауреатів Нобелівської премії, що хотіли "зміцнити генофонд" людства.

Джеффрі Епштейн наказав поховати двох "іноземних дівчат" поблизу свого ранчо після того, як їх задушили під час "грубого фетиш-сексу", стверджує особа, яка називає себе колишнім працівником.

Як зазначає Daily Mail, у листопаді минулого року свідки стверджували, що Епштейн використовував відокремлену територію для проведення медичних процедур без згоди пацієнтів, щоб просунути свої ідеї у сфері євгеніки.

"До нас звертаються люди, які стверджують, що їх наркотизували, вилучили статеві органи та сперму з їхніх тіл, а потім вони прокинулися серед медичного обладнання, не знаючи, де вони знаходяться і що з ними сталося", – розповіла представниця штату Нью-Мексико Андреа Ромеро в інтерв'ю Daily Mail.

Ромеро зараз є однією з кількох законодавців, які закликають створити "комісію штату з встановлення істини" для розслідування можливих сексуальних та медичних зловживань на відокремленому ранчо.

Хоч як би це не здавалося неймовірним, зауважує Daily Mail, ці моторошні розповіді перегукуються з давно поширеними твердженнями про одержимість Епштейна євгенікою та його бажанням створити генетично "досконалих" дітей.

Епштейн використовував ранчо "Зорро" як ізольоване місце відпочинку та розваг для VIP-гостей, які могли приїжджати і виїжджати звідти більш дискретно, ніж навіть на його приватний карибський острів Літл-Сент-Джеймс біля Сент-Томаса.

У цивільних позовах стверджується, що в цьому комплексі перебував принц Ендрю. Його звинуватила Вірджинія Джуффре, яка надала фотографії та письмові свідчення, що підтверджують її відвідування комплексу у 2000-2002 роках – у період, коли вона, за її словами, була підлітком і жертвою торгівлі людьми.

"Моя робота полягала в тому, щоб безперервно розважати його, чи то надаючи йому своє тіло під час еротичного масажу, чи то просто беручи його на прогулянку верхи на коні", – написала Джуффре в неопублікованому рукописі під назвою "Клуб плейбоїв мільярдера", який містився в розсекречених судових документах 2019 року.

Маунтбеттен-Віндзор публічно не визнав, що відвідував "Зорро", і послідовно заперечував звинувачення Джуффре в зловживанні.

Підрядники та журналісти висунули непідтверджені твердження, що Білл Клінтон та інші відомі особистості, зокрема Вуді Аллен та Ноам Чомскі, також проводили час на цій власності.

Немає жодних підстав вважати, пише Daily Mail, що вони були обізнані про ймовірні злочини Епштейна.

Марія Фармер, колишня співробітниця Епштейна, заявила, що вона та її молодша сестра Енні відвідали ранчо "Зорро" у 1996 році під приводом замовлення на створення творів мистецтва. Фармер стверджувала, що вона зазнала сексуального насильства з боку Епштейна та його партнерки Гіслейн Максвелл, яку у 2021 році визнали винною в торгівлі дітьми для сексуальних цілей і яка відбуває 20-річний термін у федеральній в'язниці.

Енні сказала, що їй було 15 років, коли її привезли на цю садибу і Епштейн та Максвелл наказали їй зняти весь одяг і лягти на масажний стіл.

Фармер також стверджувала, що на ранчо було три величезні комп'ютерні кімнати, які були "більшими за будинки", щоб шпигувати за елітними гостями Епштейна.

"Усі резиденції Епштейна мали такі механічні кімнати та системи тунелів. Я знаю це, бо Епштейн сам мені про це розповів", – розповіла Фармер в інтерв'ю The Sun у 2021 році.

У всіх маєтках Епштейна були встановлені "мікроскопічні камери", які використовувалися для запису всього, що відбувалося, і які були невидимі неозброєним оком, якщо не дивитися прямо на них, розповіла Фармер.

У 2021 році ведучий радіостанції в Альбукерке повідомив, що архітектор і колишній ІТ-підрядник, який працював над інтернет-комунікаціями та безпекою Епштейна з 1999 по 2007 рік, зателефонував, щоб розповісти все про таємничу власність.

Архітектор навіть надав внутрішні фотографії ранчо і розкрив інші незвичайні особливості маєтку Епштейна.

Одна з таких особливостей, про яку архітектор розповів ведучому Арагону, була чимось, що він ніколи не забуде – шестифутовий оголений портрет Гіслейн Максвелл, яка тримає золотий кинджал, що висів у підвальному ліфтовому холі.

Портрет Максвелл із розставленими ногами був першим, що бачили гості або жертви, спускаючись до підвалу та басейну.

За словами радіоведучого, це було зроблено для залякування жертв, яких привозили на ранчо для Епштейна.

Арагон також зазначив, що плани показують, що на ранчо було незвично мало спалень – лише чотири, що для будинку площею понад 33 000 квадратних футів здається замало.

"Ці плани дають нам більш чітке уявлення про те, що відбувалося на ранчо", – сказав Арагон.

Плани показали, що головна спальня Епштейна займає більшу частину простору на першому поверсі, тоді як на тому ж рівні було дві відносно невеликі спальні з ванними кімнатами і четверта "спальня для персоналу" на першому поверсі.

"Все це в підвалі більше нагадує підземелля з туманними технічними приміщеннями", – додав він.

Кожна кімната, від вбиралень до ванних кімнат, мала "передпокій", який, на думку Арагона, служив місцем очікування для жінок перед зустріччю з Епштейном.

"Лабіринт кімнат, дверей, передпокоїв, залів очікування та дверей, без сумніву, використовувався для максимального утримання жертв, поки вони не були потрібні для ритуалів Епштейна", – розповів Арагон.

"Здається, що втекти неможливо. Ви можете уявити, як це відчували молоді дівчата-підлітки? Вони, мабуть, відчували себе безнадійними і вразливими", – додав він.

За інформацією Daily Mail, електронний лист, надісланий особою, яка стверджує, що працювала на Епштейна, також містить посилання, які нібито показують покійного педофіла, який займається сексом з неповнолітніми дівчатами.

Лист, спочатку надісланий чоловікові на ім'я Едді Арагон 21 листопада 2019 року, а потім пересланий до ФБР, був оприлюднений у складі трьох мільйонів документів із файлів Епштейна.

В електронному листі під назвою "Конфіденційно: Джеффрі Епштейн" особа, ім'я якої було вилучено, стверджувала, що "була там і бачила все, як колишній співробітник "Зорро".

Вони стверджували, що дівчата були поховані за наказом Епштейна і "Мадам Г", яка, як вважається, це Гіслейн Максвелл, на ранчо "Зорро".

У листі написано: "Едварде. Це делікатна інформація, тому це буде перший і останній лист, залежно від вашого рішення. Ви можете прийняти його або викинути, але це від людини, яка була там і бачила все, як колишній співробітник "Зорро".

Матеріали, наведені нижче, були взяті з будинку Джеффрі Епштейна як моя страховка на випадок майбутнього судового процесу проти Епштейна.

В листі сказано: "Те, що є найгіршим у Джеффрі Епштейні, ще не написано. Чи знали ви, що десь на пагорбах за межами "Зорро" за наказом Джеффрі та мадам Г. були поховані дві іноземні дівчини? Обидві загинули від удушення під час жорсткого фетиш-сексу".

Відправник також додав посилання на відео, на яких, як стверджувалося, Епштейн займався сексом із неповнолітніми дівчатами, зокрема утрьох. Цей електронний лист переслали до ФБР лише через три місяці після смерті Епштейна, який перебував під вартою в Метрополітенському виправному центрі у Нью-Йорку.

Колишній поліцейський, який патрулював територію навколо ранчо протягом 15 років, також повідомив ФБР, що він стурбований тим, що на території маєтку знищуються докази, як видно з документа. Документ, датований 19 липня 2019 року, через кілька днів після арешту Епштейна, був звітом ФБР, що містив деталі дзвінка від пенсіонера-поліцейського штату Нью-Мексико, ім'я якого було вилучено.

Колишній поліцейський повідомив, що помітив у сараї димар і "салі-порт" – захищений вхід з кількома дверима, влаштований так, що одночасно можна було відкрити лише одну.

У звіті про дзвінок зазначено: "На території, що знаходиться на Зорро Ранч Роуд, Стенлі, штат Нью-Мексико, нещодавно було збудовано великий сарай. Сарай викликає підозру, оскільки там є гаражні ворота, які схожі на захисний вхід, а також димар.

"[Видалене ім'я] стурбований, що на території маєтку може бути прихований сміттєспалювальний завод.

Нещодавно прямо за сараєм було встановлено старий будинок на колесах 1970-х років, що, на думку [Видалене ім'я], суперечить нормам округу Санта-Фе.

[Видалене ім'я] пояснив, що на території маєтку встановлено багато засобів безпеки, включаючи камери, ворота для вивезення сміття та інші заходи безпеки.

"[Ім'я вилучено] пояснив, що побудована комора не схожа на комору, яку можна використовувати для ведення фермерського господарства.

[Ім'я вилучено] хотів повідомити про це ФБР, оскільки побоювався, що тут можуть знищити докази".

Екс-офіцер також повідомив ФБР, що на ранчо "часто бачили багатьох відомих людей".

Згідно з повідомленням, пенсіонер-поліцейський сказав, що чув "чутки" про те, що Епштейн використовував цю власність для "вербування дівчат для відвідування".

Дзвінок колишнього поліцейського до ФБР надійшов лише через кілька днів після арешту Епштейна за звинуваченням у сексуальній торгівлі людьми 6 липня 2019 року і за кілька тижнів до його смерті 10 серпня 2019 року.

Як повідомляє Daily Mail, генеральний прокурор Нью-Мексико відновив розслідування щодо колишнього ранчо Епштейна "Зорро". Офіс генерального прокурора Рауля Торреса повідомив минулого тижня, що рішення було прийнято після вивчення інформації, нещодавно оприлюдненої Міністерством юстиції США.

Хоча перша справа у Нью-Мексико була закрита у 2019 році на прохання федеральних прокурорів у Нью-Йорку, прокурори штату заявляють, що "відкриття, викладені в раніше засекречених файлах ФБР, вимагають подальшого розслідування".

Міністерство юстиції Нью-Мексико заявило, що спеціальні агенти та прокурори відомства будуть домагатися негайного доступу до повного, нередагованого федерального матеріалу справи і мають намір співпрацювати з іншими правоохоронними органами, а також з новою комісією з встановлення істини, створеною законодавцями штату для розслідування діяльності на ранчо.

"Як і в будь-якій потенційній кримінальній справі, ми будемо керуватися фактами, куди б вони не вели, ретельно оцінюватимемо юрисдикційні міркування та вживатимемо відповідних слідчих заходів, зокрема збір і збереження будь-яких відповідних доказів, що залишаються доступними", – йдеться в заяві Міністерства юстиції штату Нью-Мексико.

Документи, оприлюднені в рамках справи Епштейна, також показують, що педофіл-фінансист мав намір залишити свою садибу "Зорро" своїй білоруській подрузі Карині Шуляк.

Епштейн купив ранчо "Зорро" у 1993 році у Брюса Кінга, колишнього триразового губернатора Нью-Мексико. 13 квадратних миль пустелі включають розкішну гасієнду площею 26 700 квадратних футів, гостьові будиночки та житло для персоналу, кілька господарських будівель, пожежну частину, стайні для коней, гараж на сім місць з підігрівом, теплицю для вирощування свіжих продуктів, пасовище для худоби, а також приватну злітно-посадкову смугу, ангар і вертолітний майданчик.

Епштейн володів цією власністю до своєї смерті в федеральній в'язниці Нью-Йорка. Його спадкоємці виставили її на продаж у 2021 році за 27,5 мільйона доларів.

Пізніше ціну знизили до 18 мільйонів доларів, й у 2023 році ранчо продали за невідому суму товариству з обмеженою відповідальністю, яке перейменувало власність на ранчо "Сан-Рафаель", але власник залишається невідомим.

