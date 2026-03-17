У росії зупинили великий завод добрив після атаки дрона

17 березня 2026, 20:52
Джерело: uainfo.org
У виданні нагадали, що ПАТ "Дорогобуж" виробляв близько 2 мільйонів тонн азотних поживних речовин на рік.

російська влада заявила, що великий завод з виробництва азотних добрив ПАТ "Дорогобуж" не працюватиме до травня після удару українського безпілотника минулого місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

"За сприятливих умов, ми очікуємо відновити роботу деяких агрегатів заводу до травня", – заявив губернатор Смоленська Василь Анохін. 

У виданні нагадали, що ПАТ "Дорогобуж" виробляв близько 2 мільйонів тонн азотних поживних речовин на рік. Збій у роботі заводу "ризикує посилити обмеження на ринку весною, у час, коли фермери нарощують внесення добрив". Автори додали, що це період пікового попиту, а торговельні потоки й без того порушені конфліктом на Близькому Сході. Видання додало, що через Ормузьку протоку, яку фактично закрив Іран, проходить близько третини світової торгівлі добривами. На фоні цього Китай, який є провідним виробником поживних речовин, також обмежив експорт.

Останні матеріали

Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Більше публікацій

