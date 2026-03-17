У росії зупинили великий завод добрив після атаки дрона

російська влада заявила, що великий завод з виробництва азотних добрив ПАТ "Дорогобуж" не працюватиме до травня після удару українського безпілотника минулого місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

"За сприятливих умов, ми очікуємо відновити роботу деяких агрегатів заводу до травня", – заявив губернатор Смоленська Василь Анохін.

У виданні нагадали, що ПАТ "Дорогобуж" виробляв близько 2 мільйонів тонн азотних поживних речовин на рік. Збій у роботі заводу "ризикує посилити обмеження на ринку весною, у час, коли фермери нарощують внесення добрив". Автори додали, що це період пікового попиту, а торговельні потоки й без того порушені конфліктом на Близькому Сході. Видання додало, що через Ормузьку протоку, яку фактично закрив Іран, проходить близько третини світової торгівлі добривами. На фоні цього Китай, який є провідним виробником поживних речовин, також обмежив експорт.