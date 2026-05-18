Відмова перекидати війська США до Польщі не була "раптовою" – Пентагон

У Пентагоні наголосили, що подання цієї ситуації як рішення, ухваленого "в останній момент", не відповідає дійсності.

Пентагон прокоментував рішення не перекидати бронетанкову бригаду до Польщі та заявив, що скорочення американських сил у Європі планувалося не один день.

Виконувач обов’язків речника Пентагону Джоел Вальдес пояснив, що скорочення військової присутності США у Європі стало результатом "комплексного та багаторівневого процесу", у якому враховували позиції командування EUCOM та інших військових структур. Під час слухань у Палаті представників генерал Крістофер ЛаНеве повідомив про скасування запланованого перекидання бронетанкової бригади до Польщі. За його словами, рішення ухвалили після отримання інструкцій щодо скорочення американських сил у Європі.