Відмова перекидати війська США до Польщі не була "раптовою" – Пентагон

18 травня 2026, 21:55
Фото: afp.com
Пентагон прокоментував рішення не перекидати бронетанкову бригаду до Польщі та заявив, що скорочення американських сил у Європі планувалося не один день.
 
Про це повідомляє RMF.
 
Виконувач обов’язків речника Пентагону Джоел Вальдес пояснив, що скорочення військової присутності США у Європі стало результатом "комплексного та багаторівневого процесу", у якому враховували позиції командування EUCOM та інших військових структур. Під час слухань у Палаті представників генерал Крістофер ЛаНеве повідомив про скасування запланованого перекидання бронетанкової бригади до Польщі. За його словами, рішення ухвалили після отримання інструкцій щодо скорочення американських сил у Європі.
 
У Пентагоні наголосили, що подання цієї ситуації як рішення, ухваленого "в останній момент", не відповідає дійсності.
 
Після заяв Вашингтона польська влада розпочала консультації зі США. Віцепрем’єр-міністр і глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш планує зустріч із генералом Деном Кейном для обговорення подальшої військової співпраці. Водночас державний секретар канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що президент Кароль Навроцький кілька днів тому спілкувався з президентом США Дональдом Трампом.
 
За словами Пшидача, домовленості між сторонами "залишаються в силі", а польська влада підтримує прямий контакт із Білим домом та Радою національної безпеки США.
 
"Якщо буде необхідність, звичайно, ми не виключаємо подальших контактів у відповідний час. А також зустрічей на відповідних рівнях. Я перебуваю у безпосередньому контакті з Національною радою безпеки та Білим домом. У тому числі й останніми днями", – заявив він.

 

