Сонячна енергетика стане головним джерелом електрики у світі – BloombergNEF

До середини наступного десятиліття сонячна енергія перевершить вугілля, нафту й газ у світовому енергобалансі. Втім, стрімке зростання центрів обробки даних для ШІ триматиме викопне паливо в бізнесі.

Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на звіт BloombergNEF.

Перехід відбудеться насамперед з економічних причин: вартість сонячної енергії до 2035 року має впасти ще на 30%, а до 2050 року панелі даватимуть удвічі більше електрики, ніж природний газ. Показовий приклад – Пакистан, який за два роки додав 25 гігаватів сонячних потужностей після стрибка цін на газ внаслідок російського вторгнення в Україну. "Сонячна енергія виграє гонку", – сказав TechCrunch керівник відділу економіки енергетики BloombergNEF Маттіас Кіммель.

Водночас дата-центри стимулюватимуть будівництво не лише 1 теравата промислових сонячних станцій, а й 370 гігаватів газових та 110 гігаватів вугільних потужностей. Оскільки газові та вугільні електростанції працюють цілодобово, викопне паливо забезпечить 51% додаткової генерації для центрів обробки даних до 2050 року.

Надлишок сонячної генерації вже знижує денні ціни на електрику, що спонукає розробників будувати гібридні станції, які поєднують панелі з акумуляторами. До 2035 року обсяги встановлення мережевих батарей потрояться. BloombergNEF також зазначає, що декарбонізація економічно вигідна і дозволить країнам зменшити залежність від імпортної енергії.