Ватикан запускає комісію зі штучного інтелекту

18 травня 2026, 10:39
Ватикан запускає комісію зі штучного інтелекту
Папа Лев XIV ініціював новий церковний орган.

Папа Римський Лев XIV ухвалив рішення про створення спеціальної комісії зі штучного інтелекту, яка координуватиме підхід Католицької Церкви до розвитку технологій ШІ.

Про це повідомляє видання Politico.

У Ватикані пояснили, що рішення ухвалене через стрімке зростання використання штучного інтелекту та його потенційний вплив на суспільство. Комісія має також враховувати турботу Церкви про гідність кожної людини.

Створення нового органу відбулося напередодні публікації першої енцикліки Папи Лева XIV, яка, за очікуваннями, приділить значну увагу етичним аспектам розвитку штучного інтелекту. Документ має стати частиною соціального вчення Церкви, що охоплює питання праці, справедливості та миру.

У Ватикані нагадали, що понтифік вже неодноразово висловлювався щодо ризиків і можливостей ШІ. Зокрема, він попереджав про можливе зловживання технологіями для егоїстичної вигоди, а також про ризики впливу на дітей і молодь.

Водночас він підкреслював, що Католицька Церква повинна пропонувати власне соціальне вчення як відповідь на виклики, пов’язані зі штучним інтелектом, зокрема щодо людської гідності, справедливості та праці.

 
