ШІ навчився бачити рак підшлункової залози за півтора року до діагнозу

Дослідники Клініки Майо та Онкологічного центру при Техаському університеті розробили модель штучного інтелекту REDMOD, здатну виявляти рак підшлункової залози майже за півтора року до офіційного діагнозу.

Результати дослідження опубліковані в журналі Gut, про що пише ScienceAlert.

Модель навчали на 969 комп'ютерних томограмах підшлункової залози, щоб вона навчилася розпізнавати ледь помітні ознаки раку на ранніх стадіях. Після навчання ШІ проаналізував томограми 430 здорових людей та 63 пацієнтів, у яких пізніше діагностували рак. У 46 із 63 хворих – тобто у 73% випадків – модель запідозрила рак приблизно за 16 місяців до офіційного діагнозу. У деяких пацієнтів хворобу вдалося виявити більш ніж за два роки до встановлення діагнозу.

Принципова відмінність REDMOD від традиційних підходів полягає в тому, що модель шукає не звичні пухлини, а порушення текстури та структури тканини. При повторному аналізі одного й того самого знімка модель здебільшого давала однаковий результат, що свідчить про її стабільність.

Рак підшлункової залози вважається одним із найнебезпечніших онкологічних захворювань саме через те, що його зазвичай виявляють на пізніх стадіях. Рання діагностика суттєво підвищує шанси на успішне лікування.

Наступний етап – тестування моделі на ширших групах людей.