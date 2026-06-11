"Мадяр": Україна ізолює Крим найближчим часом

Українські безпілотні підрозділи б’ють по логістиці, ППО, паливу та маршрутах рф.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", заявив, що його підрозділи працюють над відрізанням Криму від росії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Бровді, кампанія ударів вже скоротила рух трасою "Новоросія", критично важливою російською лінією постачання через окупований південь до Криму, більш ніж на дві третини за останній місяць. Протягом ще одного місяця Україна зможе повністю контролювати цей маршрут. "Ми ізолюємо Крим найближчим часом", – заявив "Мадяр".

Після ударів по Чонгарському мосту росіяни були змушені перебудовувати маршрути постачання, однак нові логістичні шляхи також потрапляють під атаки. Удари вже порушили військову логістику та постачання пального, через що окупаційна влада минулого місяця запровадила нормування пального у Криму.

За перші п'ять місяців цього року підрозділи знищили 174 російські комплекси ППО загальною вартістю близько $5,4 млрд. Це відкрило шлях до ударів по нафтовій інфраструктурі та виробництву озброєння глибоко на території росії. Кількість бойових вильотів дронів середньої дальності за рік зросла у 28 разів, глибоких ударів по росії, майже вчетверо.

"Ми створимо умови, які вкрай ускладнять перебування будь-яких військовослужбовців у Криму та використання шляхів доступу до нього", – зазначив Бровді. Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман підтвердив, що поступове відрізання Криму є реалістичним завданням для України.