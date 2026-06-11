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Норвегія виділяє понад €9 млн на відновлення саркофагу над Чорнобилем

11 червня 2026, 20:46
Норвегія виділяє понад €9 млн на відновлення саркофагу над Чорнобилем
Фото: Главком
Осло діє через фонд ЄБРР на тлі атаки 7 червня на сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

Про це оголосило посольство Норвегії в Україні.

Осло виділить 100 млн норвезьких крон, близько 9,1 млн євро, через фонд ЄБРР International Chornobyl Cooperation Account. Про підтримку оголосив державний секретар Ейвінд Вад Петерссон під час візиту до Києва.

"Ці атаки також становлять загрозу для європейської та міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно", – заявив він, згадавши також атаку 7 червня на сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, США у квітні висловили готовність надати до $100 млн у межах спільних зусиль G7 для ремонту нового саркофагу над ЧАЕС.

Чорнобильська АЕСНорвегіядопомога Україні

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