Захисний щит ЧАЕС зазнав пошкоджень після атаки російського дрона — МАГАТЕ

Захисна арка над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не може повністю утримувати радіоактивні матеріали після удару російського дрона в лютому.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляєReuters.

Україна заявляє, що по об’єкту вдарив російський дрон із вибухівкою. Москва це заперечує.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що хоча несучі конструкції арки не постраждали, її захисна здатність "суттєво знизилася". Часткові ремонти вже провели, але потрібне повне відновлення.

Арку добудували у 2019 році, а сама станція перестала працювати у 2000-му. На початку вторгнення 2022 року російські війська тимчасово окупували територію ЧАЕС.