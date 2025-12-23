Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта

Професор стратегічних досліджень у Школі Гамільтона при Університеті Флориди Ендрю А. Міхта вкотре намагається змусити Захід зрозуміти, що він продовжує помилково сприймати росію як звичайну національну державу, керовану економічною логікою та раціональними інтересами. Адже росія насправді є імперією за своєю суттю, для якої експансія – не вибір, а необхідна умова існування. Будь-які спроби "перезавантаження" відносин чи економічних угод приречені на провал, доки Захід не усвідомить: з імперськими амбіціями москви не можна домовитися – їх можна лише стримувати силою. Війна в Україні – це не територіальний конфлікт, а цивілізаційне протистояння, яке вимагає від демократичного світу рішучості та готовності до довгострокового стримування російської агресії. Також доктор Міхта розкритикував "колег" в академічному середовищі, які перекладають відповідальність за війну на Захід, а не агресію путіна.

У 1939 році Вінстон Черчилль описав росію як "загадку, оповиту таємницею, всередині якої ховається інша загадка". Його знаменитий вислів відображав постійне нерозуміння Заходом того, що рухає діями росії в міжнародній системі, і як на них реагувати.

Із середини ХХ століття президенти США робили різні спроби налагодити конструктивні відносини з росією, але зрештою розуміли, що єдиним варіантом є політика стримування експансіонізму москви. Союз Ф. Д. Рузвельта з Радянським Союзом під час війни поступився місцем політиці стримування, а "розрядка" Ніксона і Кіссінджера врешті-решт призвела до нарощування військової потужності за Рональда Рейгана і нової хвилі конфронтації з москвою.

Нещодавно президент Трамп спробував перезавантажити відносини США з росією, але, як і його попередникам, його зусилля поки що не дали результату. Як і в минулому, причина таких невдач полягає у фундаментальному неправильному розумінні того, що таке росія і що визначає її геополітичні вибори. Наша схильність до дзеркального відображення та проєктування на росію американських уявлень про те, що спонукає уряди до дій, раз за разом стикається з унікальними цивілізаційними рушіями росії та її імперськими цілями.

росія не є і ніколи не була національною державою у тому сенсі, в якому це поняття розуміється в західних демократіях, що базуються на консолідованій соціальній та інституційній структурі. З XV століття, коли московське князівство почало звільнятися від монгольського ярма (протягом двох століть москва була васалом татарської Золотої Орди), росія розширювалася і формувалася як багатонаціональна імперія. Протягом століть росія розширювала свої володіння на євразійському континенті та в Європі, перемагаючи Польщу та Швецію і колонізуючи Центральну Азію та Далекий Схід. Ця швидка імперська експансія сприяла розвитку вертикалі влади, яка ґрунтувалася на санкціонованому державою насильстві та абсолютизмі, підкріпленому ідеологією – спочатку царською, згодом комуністичною, а нині сумішшю православ'я та проголошеного "євразійства", але незмінно – на верховенстві централізованого управління.

Імперія зростала, а народ зменшувався. Експансія стала необхідною умовою існування російської держави й основою влади правителя. Могутність імперії і вічна шана, що віддавалася лідеру – чи то цареві, чи то генеральному секретарю, чи то нинішньому президентові – виправдовувалися славою батьківщини і великого російського народу. Коротко кажучи, росія не може існувати без експансіоністських прагнень, адже лише постійна експансія може породити необхідні доцентрові сили, щоб утримати разом мозаїку народів, ув'язнених у путах імперії.

Сьогодні адміністрація Трампа знову намагається розгадати "загадку Черчилля". Вона скоро усвідомить, якщо ще не зрозуміла, що москва зацікавлена лише у відновленні колишньої слави імперії, і що будь-які поступки, включно з малоймовірною мирною угодою в Україні, якої прагне Вашингтон – завжди є засобом для досягнення цієї мети. Жодна ціна, людська чи грошова, не є занадто високою для путіна, щоб повернути статус і вплив, які імперія втратила після розпаду Радянського Союзу – події, яку путін колись назвав "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття". Війна в Україні триває не тому, що президент Зеленський не бажає вести переговори про її закінчення, а тому, що головна стратегічна мета росії – не що інше, як повне підкорення і, зрештою, знищення української держави. Це не війна за територію чи права російської меншини в Україні; це цивілізаційна боротьба росії проти Заходу.

Шанси досягти тривалої "угоди" з росією є невеликими з тієї простої причини, що москва розуміє роль держави не з точки зору економічних розрахунків, а відповідно до логіки імперії. Адміністрація Трампа не зрозуміла, що імперську експансію москви можна лише стримувати й обмежувати, а не "заспокоювати". Віра в те, що можна досягти тривалого, взаємовигідного перезавантаження відносин між США і росією, є фундаментальним нерозумінням російської стратегічної культури та того, як історія країни сформувала стійкі ідеологічні засади путіна. Коротко кажучи, росія працюватиме над економічними угодами лише тоді, коли вони відповідають її ширшим геополітичним цілям, і найяскравішими прикладами цієї динаміки є газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" до Німеччини. Не існує "бізнес-угод" з росією без цього геополітичного підтексту, так само як не існує "концерту великих держав", коли держава, яка оскаржує статус-кво в Європі після Холодної війни, тобто росія, є за своєю суттю експансіоністською.

Ні адміністрація Трампа, ні європейські уряди не вирішать "загадку Черчилля", доки вони остаточно не зрозуміють, що імперіалістичні прагнення, які лежать в основі сучасної російської держави, не можна "вирішити", їх необхідно ліквідувати. Інакше кажучи, доки ревізіоністська риторика залишатиметься основою російської політики, Європа не знатиме миру, адже москва наполягатиме на підкоренні та контролі своїх сусідів і на тому, щоб мати вирішальний голос серед найбільших світових держав. Отже, Сполучені Штати та їхні союзники в Європі стоять перед вибором: або йти шляхом умиротворення, який визначав відносини Заходу з росією протягом останніх двох десятиліть, провокуючи у такий спосіб подальшу експансію росії, або знову взяти на себе зобов'язання виділяти ресурси та будувати структури, здатні стримувати росію, включаючи справжнє переозброєння, щоб відлякати росію від вторгнення.

У своїй "Довгій телеграмі" 1946 року Джордж Кеннан висловив відому думку, що російські лідери реагують лише на "логіку сили". Він стверджував, що з росією слід поводитися не шляхом умиротворення, а шляхом твердого тиску. Він також доводив, що радянська система того часу була нестабільною за своєю суттю і, якщо її стримувати, то вона зрештою розвалиться. Логіка Кеннана є такою ж актуальною сьогодні, як і тоді, коли він розробляв основи стратегії стримування США.

Проте підхід адміністрації Трампа до росії характеризується повною протилежністю цієї логіки, що виявляється у неодноразових спробах запропонувати стимули, які москва лише привласнить і вимагатиме ще більше. путін не веде переговори добросовісно, оскільки з точки зору москви це не переговори про справедливі умови для України, а переговори, які в кінцевому підсумку мають привести до капітуляції Києва. Неможливо відновити відносини з росією, якщо США не готові повністю відійти від Європи і повернутися до статусу регіональної держави Західної півкулі, поступившись контролем над глобальними спільними просторами росії та Китаю. Доки адміністрація Трампа не прийме цю реальність, процес буде затягуватися, що призведе до більших розбіжностей у НАТО та більшої нестабільності в Європі.

P. S. Я нечасто нервуюся, але втратив терпіння, коли побачив в інтернеті двох американських апологетів імперіалізму росії, які вкотре повторювали, що ми спричинили війну в Україні, бо в 2008 році заявили, що розглянемо можливість прийняття України до НАТО. Я запитую: на якій планеті живуть ці люди, які із серйозним обличчям стверджують, що країна, на яку жорстоко напав сусід і яка бореться за своє виживання, повинна пояснювати їм і переконувати їх, що має право жити вільно? Невже вони настільки безсердечні? Чи були б вони так само самовпевнені, якби йшлося про їхню країну? Чи стверджували б вони тоді, що ми, американці, не маємо права робити суверенний вибір, тому що велика держава "десь там" не погоджується із цим? За такою логікою, 13 американських колоній ніколи не мали б повставати. Мене ще більше дивує, коли чую, як ці авторитетні експерти повчають, скільки території Україна має передати росії в обмін на туманну "мирну угоду". Звісно, легко віддавати чужу землю. Чи були б вони такими ж балакучими, якби йшлося про нашу територію? Я є членом академічної спільноти, але ніколи не вважав, що дарвінівська екосистема, яку ми називаємо "міжнародними відносинами", має багато спільного із семінарами чи лекціями в аспірантурі, або що міжнародна політика чітко вписується в теоретичну модель міжнародних відносин, яку я колись розробив. Протягом двадцяти років Захід заспокоював агресію путіна, чи то тому, що країни воліли вести вигідний бізнес із росією, а не відстоювати принципи ("Північні потоки" 1 і 2 – лише два приклади такої тенденції), чи то тому, що ми просто не могли протистояти агресії. А коли президент Байден нарешті сказав "ні", не було ні стратегії, ні бачення перемоги, ні рішучості покарати агресію – лише "управління ескалацією", поки Україна рік за роком стікала кров'ю. Пам'ятаєте вислів канцлера Шольца "Україна не може програти, росія не може виграти"? Що це було? Сьогодні, коли путін смикає нас за ниточки і називає це "переговорами", вимагаючи від України капітуляції, ми продовжуємо обманювати себе, що з російським імперіалізмом можна домовитися, відвернути його або (так, знову) заспокоїти за прийнятну ціну, аж до відмови від України. Я не можу говорити від імені наших політиків, але я втрачаю терпіння, коли наші авторитетні експерти повторюють російські тези і звинувачують Захід, а не тирана, який розпочав цю війну, що забрала життя мільйона людей, але до якого ми ставимося як до людини, з якою можна вести переговори в дусі доброї волі. Час подивитися в дзеркало і згадати, що колись означала демократія. Непристойно звинувачувати жертву в жорстокості агресора. Ми безперервно говоримо про "універсальні права", але, можливо, нам слід перестати бути такими самозакоханими і подивитися, на що ми перетворюємося.

Джерела: Realclear Defense, Х