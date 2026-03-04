Мерц: Європа не визнає мирну угоду щодо України без своєї участі

Мерц підкреслив, що Україна після завершення війни повинна зберегти свою територіальну цілісність та безпекові інтереси.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не погодиться на мирну угоду щодо України, якщо її укладуть без участі європейських держав.

Про це він сказав після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, наголосивши, що будь-які домовленості мають враховувати інтереси європейців.

Мерц підкреслив, що Україна після завершення війни повинна зберегти свою територіальну цілісність та безпекові інтереси. За його словами, у Європі є серйозні сумніви щодо готовності владіміра путіна піти на компроміс, прийнятний для Києва та його партнерів. Канцлер також закликав Вашингтон посилити санкційний та політичний тиск на росію, адже, на його думку, саме активні дії США можуть змусити Москву до поступок.

Окремо Мерц виступив за обов’язкове залучення ЄС до переговорів між США, Україною та росією. Він наголосив, що мир, який не буде підтриманий і легітимізований Європою, не зможе бути тривалим. Канцлер анонсував подальші контакти з Трампом під час саміту G7 у Франції в червні та саміту НАТО в Туреччині у липні.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що завершення війни рф проти України залишається серед його найвищих пріоритетів, навіть на тлі американської операції проти Ірану. Він висловив сподівання на швидке завершення війни, водночас згадавши про високий рівень ворожнечі між Володимиром Зеленським і владіміром путіним.