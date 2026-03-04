Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війна в Ірані може вплинути на підтримку України – Politico

04 березня 2026, 08:31
Війна в Ірані може вплинути на підтримку України – Politico
Фото: РБК-Україна
У Європі існують побоювання з приводу того, що США втратять інтерес до війни в Україні.

Наслідки операції США та Ізраїлю проти Ірану вже почали позначатися на війні в Україні.

Про це повідомляє Politico.

Видання з посиланням на європейських чиновників пише, що у Європі існують побоювання з приводу того, що США втратять інтерес до війни в Україні. При цьому ЗСУ зіткнуться з проблемами із постачанням західної зброї.

Зазначається, що після удару іранського дрона по британській авіабазі на Кіпрі було відкладено заплановано на цей тиждень зустріч з обговорення вступу України до ЄС. При цьому один з європейських дипломатів наголосив, що Україні будуть намагатися якомога швидше передати документи щодо процесу вступу до блоку.

Крім того, наприкінці 2023 року європейським дипломатам так і не вдалося досягти згоди щодо використання заморожених активів рф для відновлення України.

Також минулого місяця Угорщина заблокувала кредит на 90 млрд євро, без якого Київ вже у квітні може зіткнутися з дефіцитом бюджету.

Якщо конфлікт за участі США на Близькому Сході виявиться затяжним, поставки Вашингтоном ракет для Patriot можуть скоротитися. Politico нагадало, що український президент Володимир Зеленський вже висловлював побоювання з цього приводу.

Представник одного з європейських урядів розповів виданню, що затягування війни може призвести до того, що США будуть змушені поповнювати власні арсенали на шкоду поставкам ракет до ЄС та України.

СШАвійнаІранзброяпідтримка України

