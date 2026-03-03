Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Удари по Ірану виправдані, але є ризик для ППО України – Зеленський

03 березня 2026, 11:48
Удари по Ірану виправдані, але є ризик для ППО України – Зеленський
Фото: Зеленський / Telegram
Він зазначив, що постачання Patriot та інших систем може бути ускладнене.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по військових об'єктах Ірану були правильним кроком, оскільки Тегеран активно постачав зброю росія, зокрема дрони та ракети. Водночас він попередив про можливі наслідки для захисту українського повітряного простору.

Про це український президент сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Атакувати іранські військові цілі, на мою думку, було правильним рішенням. Іранці виробляють багато озброєння для росії, зокрема дрони й ракети, хоча зараз, думаю, вже не зможуть цього робити, і, можливо, тепер росіяни озброюватимуть їх у відповідь", – зазначив Зеленський. 

Водночас президент попередив, що наслідком ударів може стати дефіцит засобів протиповітряної оборони для України. 

"Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту неба. США та союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, ракети Patriot", – додав він.

Зеленський підкреслив, що попри це Україна продовжує зміцнювати власну ППО і підтримує координацію із союзниками. 

За його словами, ситуація на Близькому Сході може ускладнити постачання сучасних систем ППО, що, у свою чергу, потребує стратегічного планування та гнучкого використання наявних ресурсів.

Президент також наголосив, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для забезпечення безпеки України, а успішне застосування нових технологій та ракетних систем дозволить продовжувати захист повітряного простору та зменшити ризики для цивільного населення.

ІранВолодимир ЗеленськийPatriot

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється