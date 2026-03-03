Удари по Ірану виправдані, але є ризик для ППО України – Зеленський

Він зазначив, що постачання Patriot та інших систем може бути ускладнене.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по військових об'єктах Ірану були правильним кроком, оскільки Тегеран активно постачав зброю росія, зокрема дрони та ракети. Водночас він попередив про можливі наслідки для захисту українського повітряного простору.

Про це український президент сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Атакувати іранські військові цілі, на мою думку, було правильним рішенням. Іранці виробляють багато озброєння для росії, зокрема дрони й ракети, хоча зараз, думаю, вже не зможуть цього робити, і, можливо, тепер росіяни озброюватимуть їх у відповідь", – зазначив Зеленський.

Водночас президент попередив, що наслідком ударів може стати дефіцит засобів протиповітряної оборони для України.

"Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту неба. США та союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, ракети Patriot", – додав він.

Зеленський підкреслив, що попри це Україна продовжує зміцнювати власну ППО і підтримує координацію із союзниками.

За його словами, ситуація на Близькому Сході може ускладнити постачання сучасних систем ППО, що, у свою чергу, потребує стратегічного планування та гнучкого використання наявних ресурсів.

Президент також наголосив, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для забезпечення безпеки України, а успішне застосування нових технологій та ракетних систем дозволить продовжувати захист повітряного простору та зменшити ризики для цивільного населення.