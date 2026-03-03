Тегеран оголосив про блокаду Ормузької протоки

Іран також пригрозив підпалювати судна у цій протоці.

В Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та пригрозили підпалювати будь-яке судно, яке спробує пройти через її акваторію.

Про це повідомляє The Times of Israel, посилаючись на іранські медіа.

За даними видання, із такою заявою виступив командувач Корпусу вартових ісламської революції. Він наголосив, що протока "закрита", а будь-яке судно, яке увійде в неї, буде атаковане.

У матеріалі зазначається, що цей крок було зроблено після повідомлень про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльського удару.

Закриття Ормузької протоки може мати серйозні наслідки для світової економіки. Через неї проходить близько п'ятої частини глобальних поставок нафти, тож блокування маршруту загрожує різким стрибком цін на сировину.

Ормузька протока – це стратегічно важливий морський шлях, що з’єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя контролює Іран, південне – Об'єднані Арабські Емірати та Оман. Через цей коридор транспортується нафта з країн Перської затоки до світових ринків.