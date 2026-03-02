Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Два іранські дрони зупинили 20% світового видобутку газу

02 березня 2026, 19:07
Два іранські дрони зупинили 20% світового видобутку газу
Фото: Укрінформ
Атака на QatarEnergy змусила Катар призупинити виробництво скрапленого газу та спровокувала стрибок цін на нафту.

Катар тимчасово призупинив видобуток скрапленого газу після того, як два іранські дрони атакували енергетичні об'єкти державної компанії QatarEnergy. 

Про це інформує агенція Reuters.

Влада оцінює масштаби пошкоджень та працює над відновленням виробництва.

Виробництво Катару еквівалентне приблизно 20% світової пропозиції скрапленого газу. Країна є другим за величиною експортером після США, а 82% продукції постачається азійським споживачам.

Хвиля атак на Близькому Сході триває вже третій день і торкнулася не лише Катару. В іракському Курдистані зупинено більшість видобутку нафти, а кілька великих ізраїльських газових родовищ припинили роботу, що обмежило експорт до Єгипту.

У Саудівській Аравії також призупинили роботу найбільшого нафтопереробного заводу Ras Tanura державної Saudi Aramco потужністю 550 тис. барелів на добу. Завод тимчасово зупинили як запобіжний захід; він є критично важливим експортним терміналом для саудівської сирої нафти.

Через загострення конфлікту ціни на нафту підскочили на 13% до понад 82 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня із січня 2025 року. Конфлікт майже зупинив судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

 
