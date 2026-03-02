Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Оприлюднено число загиблих американців під час операцій в Ірані

02 березня 2026, 17:32
Оприлюднено число загиблих американців під час операцій в Ірані
Фото: @GeoffPyatt
Імена загиблих поки не розголошуються.

Центральне командування ЗС США повідомило про смерть ще одного американського солдата під час операції проти Ірану, а загальні втрати вже досягли чотирьох.

Про це йдеться у повідомленні командування у соціальній мережі X (Twitter).

За даними військових, солдат був важко поранений під час перших атак Ірану і пізніше помер. Ім'я загиблого поки не розголошується.

З початку військових дій у Ірані загинули вже чотири американських військовослужбовці.

''Основні бойові операції тривають, і ми продовжуємо реагувати на ситуацію'', – зазначили у Центральному командуванні.

Раніше президент США Дональд Трамп попереджав про можливі нові жертви після оголошення про загибель перших трьох військових.

Також раніше Трамп розповів про загибель потенційних наступників Хаменеї.

 
