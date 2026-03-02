Трамп розповів про загибель потенційних наступників Хаменеї

За його словами, усі вони загинули під час першої атаки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час операції проти Ірану 28 лютого Сполучені Штати визначили потенційних кандидатів на заміну верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Проте, за його словами, усі вони загинули під час першої атаки.

"Атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів. Це буде не хтось із тих, про кого ми думали, бо вони всі мертві. Друге або третє місце — мертві", — сказав Трамп в інтерв’ю журналісту ABC Джонатану Карлу. Він додав, що у нього залишаються "три дуже хороших варіанти" для керівництва країною, але відмовився назвати їх імена.

Різні медіа, зокрема CNN з посиланням на джерела писав, що операцію почали в суботу, в момент, коли верховний лідер аятола Алі Хаменеї зустрічався з іранськими високопосадовцями. Там був міністр оборони, голова Вищої ради національної безпеки, головнокомандувачі Збройних сил і Корпусу вартових ісламської революції та інші. Усі вони загинули.

В інтервʼю The New York Times Трамп сказав, що в нього є «три дуже хороших варіанти», хто може очолити країну, проте назвати їх відмовився.

Початок конфлікту

Зранку 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану: Ізраїль назвав її "Рев Лева", США — "Епічна лють". Під час ударів у резиденції Хаменеї загинули верховний лідер та кілька високопосадовців Ірану, зокрема міністр оборони, головнокомандувачі Збройних сил та Корпусу вартових ісламської революції.

Внаслідок цього Іран почав масовані атаки на американські бази та критично важливу інфраструктуру в країнах Перської затоки, включно з Бахрейном, Кувейтом, Катаром та ОАЕ. Окрім того, іранські ракети та дрони поцілили по інфраструктурних та житлових об’єктах арабських держав, унаслідок чого загинула принаймні одна людина в ОАЕ та ще 11 отримали поранення.

Відповідь союзників

Ізраїль атакував проіранську організацію "Хезболла" у Лівані, яка у відповідь завдала ударів по об’єктах у країні. Іранські дрони також намагалися атакувати британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. За даними BBC, постраждалих немає, а пошкодження обмежилися незначними ушкодженнями об’єктів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США можуть використовувати британські бази у регіоні для ударів по іранських складах ракет та пускових установках. При цьому Британія не планує прямі удари по Ірану, але допомагатиме країнам Перської затоки у перехопленні іранських дронів за участю експертів із України та власних фахівців.