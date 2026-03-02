Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі

02 березня 2026, 12:59
Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі
Фото: dpa
Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки були пошкоджені під час авіаударів.

Ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі.

Відповідаючи на запитання агентства Reuters, які об'єкти були уражені, він відповів, що під атакою перебував Натанз.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільні удари по Ірану — Ізраїль назвав операцію "Рев Лева", США — "Епічна лють". Увечері того ж дня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї.

Відповіддю Ірану стали атаки американських баз у Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ, а також балістичні удари по Ізраїлю. Іранські дрони та ракети влучили в об’єкти інфраструктури й житлові квартали арабських держав, у результаті чого в аеропортах Дубая та Абу-Дабі загинула одна людина, 11 отримали поранення.

Крім того, іранський дрон атакував британську авіабазу "Акротірі" на Кіпрі. Ніхто не постраждав, зафіксовано лише незначні пошкодження. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що ракети не були націлені на британські об’єкти, але продемонстрували "невибірковість" іранських ударів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США можуть використовувати британські бази для атак по складах і пускових установках Ірану. Британія не збирається атакувати Тегеран, проте планує перехоплювати його повітряні цілі та залучати українських і британських експертів для допомоги країнам Перської затоки у захисті від іранських дронів.

ІранООНМАГАТЕРафаель Гроссі

Останні матеріали

Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється