Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі

Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки були пошкоджені під час авіаударів.

Ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі.

Відповідаючи на запитання агентства Reuters, які об'єкти були уражені, він відповів, що під атакою перебував Натанз.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільні удари по Ірану — Ізраїль назвав операцію "Рев Лева", США — "Епічна лють". Увечері того ж дня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї.

Відповіддю Ірану стали атаки американських баз у Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ, а також балістичні удари по Ізраїлю. Іранські дрони та ракети влучили в об’єкти інфраструктури й житлові квартали арабських держав, у результаті чого в аеропортах Дубая та Абу-Дабі загинула одна людина, 11 отримали поранення.

Крім того, іранський дрон атакував британську авіабазу "Акротірі" на Кіпрі. Ніхто не постраждав, зафіксовано лише незначні пошкодження. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що ракети не були націлені на британські об’єкти, але продемонстрували "невибірковість" іранських ударів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США можуть використовувати британські бази для атак по складах і пускових установках Ірану. Британія не збирається атакувати Тегеран, проте планує перехоплювати його повітряні цілі та залучати українських і британських експертів для допомоги країнам Перської затоки у захисті від іранських дронів.