Ізраїль атакував Іран і Ліван

28 лютого 2026, 09:19
Ізраїль атакував Іран і Ліван
Фото: з вільного доступу
Також Єрусалим оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Ізраїль уранці, 28 лютого, розпочав превентивні удари по об’єктах в Ірані та цілях "Хезболли" на півдні Лівану, водночас по всій країні запроваджено надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями для цивільного населення.

Про це пише газета Times of Israel

За словами міністра оборони Ісраель Кац, удари мають на меті усунути загрози для Держави Ізраїль. 

У країні заборонено освітню діяльність, масові зібрання та роботу, окрім життєво необхідних секторів, а повітряний простір закрито для цивільних рейсів.

Паралельно військові Цахал завдали ударів по інфраструктурі Хезболла, включно з пусковими позиціями та підземними шахтами, які використовувалися для підготовки атак на Ізраїль.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всій країні, а громадянам надіслали попередження перебувати поблизу укриттів.

 
Ізраїль війна Іран Ліван

