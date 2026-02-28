Ізраїль атакував Іран і Ліван

Також Єрусалим оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Ізраїль уранці, 28 лютого, розпочав превентивні удари по об’єктах в Ірані та цілях "Хезболли" на півдні Лівану, водночас по всій країні запроваджено надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями для цивільного населення.

Про це пише газета Times of Israel.

За словами міністра оборони Ісраель Кац, удари мають на меті усунути загрози для Держави Ізраїль.

У країні заборонено освітню діяльність, масові зібрання та роботу, окрім життєво необхідних секторів, а повітряний простір закрито для цивільних рейсів.

Паралельно військові Цахал завдали ударів по інфраструктурі Хезболла, включно з пусковими позиціями та підземними шахтами, які використовувалися для підготовки атак на Ізраїль.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всій країні, а громадянам надіслали попередження перебувати поблизу укриттів.