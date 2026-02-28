Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп допустив можливість ще одного президентського терміну

28 лютого 2026, 08:59
Трамп допустив можливість ще одного президентського терміну
Заява прозвучала під час виступу в порту Корпус-Крісті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі претендувати ще на один президентський термін, оскільки, на його думку, на виборах 2020 року його "обдурили".

Про це повідомляє CNN.

Перед вильотом до Техасу Трамп сказав: "Чи варто нам залишитися ще на один термін? Ну, у нас є на це право, тому що вони обдурили нас у другому турі - якщо подумати, то у нас дійсно є на це право".

Водночас CNN підкреслює, що доказів масштабних фальсифікацій на виборах 2020 року, за підсумками яких переміг Джо Байден, представлено не було.

Заява прозвучала під час виступу в порту Корпус-Крісті. Президент з'явився в капелюсі з написом "Американська бухта" і вийшов під пісню "Боже, благослови США" Лі Грінвуда.

У своїй промові він підбив підсумки стану справ у країні та розповів історію про знайомого, який відзначив поліпшення сімейного життя завдяки зростанню пенсійного рахунку 401(k) на тлі політики адміністрації Трампа.

У жовтні минулого року Трамп відкидав наміри балотуватися на третій термін. У листопаді, відповідаючи на запитання про ймовірну кампанію 2028 року, він заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних" на відміну від демократів.

вибориДональд ТрампСША

