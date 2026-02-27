Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Колишній прем'єр Британії допомагатиме Зеленському у відновленні економіки України

27 лютого 2026, 20:33
Колишній прем'єр Британії допомагатиме Зеленському у відновленні економіки України
Група експертів працюватиме над підготовкою країни до зими та довгостроковим відновленням.

До групи експертів Міжнародної консультативної ради з економічного відновлення України увійшов колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Ця група консультуватиме президента України Володимира Зеленського та його економічну радницю, колишню віце-прем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

"Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна – з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій – може стати однією з найдинамічніших економік Європи. Ми можемо допомогти побудувати сильну та безпечну Україну, яка стане наріжним каменем безпечнішої та процвітаючої Європи", - заявив Ріші Сунак, передає The Independent.

Як повідомляє видання, перше засідання консультантів відбулось 26 лютого. Одним із завдань ради є підготовка України до наступної зими. Робота Сунака у групі буде неоплачуваною.

Ріші Сунак також є радником Goldman Sachs, Microsoft і Anthropic, запрошеним лектором в Інституті Гувера при Стенфордському університеті в Каліфорнії; обіймає неоплачувані посади в Bloomberg New Economy Forum та Blavatnik School of Government; пише колонку в Sunday Times; та разом із дружиною Акшатою Мурті керує благодійною організацією, яка допомагає з вивченням математики.

В офісі президента України призначення Сунака наразі не коментували.

економікавійна в УкраїніРіші СунакВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється