Колишній прем'єр Британії допомагатиме Зеленському у відновленні економіки України

Група експертів працюватиме над підготовкою країни до зими та довгостроковим відновленням.

До групи експертів Міжнародної консультативної ради з економічного відновлення України увійшов колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Ця група консультуватиме президента України Володимира Зеленського та його економічну радницю, колишню віце-прем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

"Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна – з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій – може стати однією з найдинамічніших економік Європи. Ми можемо допомогти побудувати сильну та безпечну Україну, яка стане наріжним каменем безпечнішої та процвітаючої Європи", - заявив Ріші Сунак, передає The Independent.

Як повідомляє видання, перше засідання консультантів відбулось 26 лютого. Одним із завдань ради є підготовка України до наступної зими. Робота Сунака у групі буде неоплачуваною.

Ріші Сунак також є радником Goldman Sachs, Microsoft і Anthropic, запрошеним лектором в Інституті Гувера при Стенфордському університеті в Каліфорнії; обіймає неоплачувані посади в Bloomberg New Economy Forum та Blavatnik School of Government; пише колонку в Sunday Times; та разом із дружиною Акшатою Мурті керує благодійною організацією, яка допомагає з вивченням математики.

В офісі президента України призначення Сунака наразі не коментували.