Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МВФ готовий переглянути програму фінансування України у разі мирної угоди

27 лютого 2026, 15:48
МВФ готовий переглянути програму фінансування України у разі мирної угоди
Фото: Google
Програма буде оперативно скоригована в разі успішних мирних переговорів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оперативно перегляне програму розширеного фінансування України у разі успішних мирних переговорів.

Про це глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила на засіданні Виконавчої ради Фонду, яка розглядала рішення про виділення коштів Україні.

"Програма буде оперативно скоригована в разі успішних мирних переговорів", - сказала Георгієва.

Вона перерахувала зобов’язання, які взяла на себе українська влада згідно з програмою: боротьба з корупцією, сприяння формалізації економічної діяльності, протидію ухилення від сплати податків, реформування енергетичних ринків і зміцнення інфраструктури фінансових ринків.

Глава МВФ зазначила, що завдяки вмілому розробленню політики, підтриманій попередньої програмою EFF 2023 року та винятковою фінансовою допомогою від міжнародних партнерів, влада України зберегла загальну макроекономічну та фінансову стабільність, досягла прогресу в мобілізації внутрішніх доходів, просунула деякі критично важливі реформи та провела реструктуризацію комерційного зовнішнього боргу.

"Економіка відновилася, інфляція була стримана, а резервні буфери відновлені. Проте війна завдала шкоди економічним і соціальним умовам, сповільнивши зростання, і перспективи залишаються вкрай невизначеними", - сказала Георгієва.

За її словами, нова угода з МВФ спрямована на збереження ледве досягнутої макроекономічної та фінансової стабільності, а також на розширення і поглиблення структурних реформ в умовах війни, що триває.

"Це дасть змогу розв’язати проблему платіжного балансу України і відновити середньострокову зовнішню стійкість, забезпечити хороші перспективи відновлення і зростання в післявоєнний період, а також полегшити Україні шлях до вступу в ЄС", - зазначила глава МВФ.

Водночас вона визнала "винятково високі ризики" для укладеної угоди.

"Успіх програми залежатиме не тільки від постійної підтримки з боку міжнародного співтовариства в справі скорочення бюджетних і зовнішніх фінансових дефіцитів і відновлення стійкості боргового навантаження, а й від непохитної рішучості влади в проведенні амбітних структурних реформ і готовності до вжиття додаткових заходів у разі потреби", - пояснила Георгієва.

МВФпереговоривійна в Україні

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється