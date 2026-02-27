Рада ЄС затвердила депортацію біженців у треті країни

Шукачів притулку висилатимуть до країн, з якими у них немає зв’язку.

Відтепер шукачів притулку в країнах Євросоюзу будуть направляти до так званих третіх країн, навіть в тому разі, якщо в заявника немає з цією державою особистих зв’язків. Рішення ухвалено Радою ЄС в межах масштабної реформи загальноєвропейської системи надання притулку. Зміни набудуть чинності вже в червні 2026 року.

Про це повідомляє DW.

Хоча до недавня для такої департації в третю країну був обов’язковий "тісний зв’язок", а саме наявність там родичів або тривала попередня історія проживання. Тепер достатньо укладеної міжурядової угоди між країною ЄС та третьою державою.

У рамках реформи затверджено також єдиний для всіх держав ЄС список безпечних країн походження, у який увійшли: Марокко, Туніс, Єгипет, Косово, Колумбія, Індія, Бангладеш. Громадяни цих країн проходитимуть прискорену процедуру розгляду заяв на притулок. Автоматичної відмови не передбачено ‒ кожна справа розглядатиметься індивідуально.

Країни-кандидати на вступ до ЄС автоматично вважатимуться безпечними для своїх громадян. До них належать Албанія, Чорногорія та Туреччина.