Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада ЄС затвердила депортацію біженців у треті країни

27 лютого 2026, 16:59
Рада ЄС затвердила депортацію біженців у треті країни
Фото: Укрінформ
Шукачів притулку висилатимуть до країн, з якими у них немає зв’язку.

Відтепер шукачів притулку в країнах Євросоюзу будуть направляти до так званих третіх країн, навіть в тому разі, якщо в заявника немає з цією державою особистих зв’язків. Рішення ухвалено Радою ЄС в межах масштабної реформи загальноєвропейської системи надання притулку. Зміни набудуть чинності вже в червні 2026 року.

Про це повідомляє DW.

Хоча до недавня для такої департації в третю країну був обов’язковий "тісний зв’язок", а саме наявність там родичів або тривала попередня історія проживання. Тепер достатньо укладеної міжурядової угоди між країною ЄС та третьою державою. 

У рамках реформи затверджено також єдиний для всіх держав ЄС список безпечних країн походження, у який увійшли: Марокко, Туніс, Єгипет, Косово, Колумбія, Індія, Бангладеш. Громадяни цих країн проходитимуть прискорену процедуру розгляду заяв на притулок. Автоматичної відмови не передбачено ‒ кожна справа розглядатиметься індивідуально.

Країни-кандидати на вступ до ЄС автоматично вважатимуться безпечними для своїх громадян. До них належать Албанія, Чорногорія та Туреччина.

біженцідепортаціяЄвросоюз

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється