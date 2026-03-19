Сьогодні лідери ЄС спробують подолати опір Орбана – Reuters

Будапешт використовує пошкоджений нафтопровід "Дружба" як важіль тиску.

Лідери Європейського Союзу 19 березня зберуться на саміті у Брюсселі, де однією з ключових тем стане розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро. Європейські посадовці планують посилити тиск на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наразі блокує це рішення.

Як зазначають дипломати, без цього фінансування Україна може зіткнутися з серйозним дефіцитом коштів уже в квітні. Водночас Орбан не демонструє готовності змінити свою позицію. Він пов’язує надання кредиту з енергетичними питаннями, зокрема ситуацією довкола пошкодженого під час війни нафтопроводу "Дружба".

Угорський прем’єр відкрито заявляє, що не підтримає фінансування без гарантій стабільних поставок енергоносіїв. "Немає поставок нафти — немає грошей", — наголосив він, звинувачуючи Україну у використанні енергетичного фактору як інструменту тиску.

У ЄС така позиція викликає дедалі більше роздратування. Європейські лідери нагадують, що рішення про кредит було погоджене ще на рівні Європейської ради у грудні, і тепер його потрібно реалізувати. Зокрема, президент Кіпру Нікос Христодулідіс підкреслив, що невиконання спільних рішень підриває довіру всередині Євросоюзу.

На саміті також планують обговорити домовленість щодо ремонту нафтопроводу "Дружба" за участі ЄС, що може стати компромісом для Будапешта.

Напруження між Україною та Угорщиною тим часом зростає. Суперечки виходять за межі дипломатії та посилюються на тлі внутрішньополітичної кампанії в Угорщині, де тема відносин із Києвом стала частиною політичної боротьби.