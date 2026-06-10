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ЄС запровадить санкції проти майже 90 російських банків – Reuters

10 червня 2026, 12:46
ЄС запровадить санкції проти майже 90 російських банків – Reuters
21-й пакет перекриє схеми обходу санкцій через дрібні банки та криптоплатформи після відключення великих установ від SWIFT.

Країни ЄС планують запровадити обмеження проти майже 90 російських банків у рамках 21-го пакета санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Після включення нових установ загальна кількість підсанкційних російських банків перевищить 100, що становитиме понад 50% усіх російських кредитних установ із міжнародними зв'язками. Після відключення великих банків від SWIFT росія почала використовувати мережу дрібніших кредиторів для обходу обмежень, однак нові санкції мають перекрити ці лазівки.

Новий пакет передбачає заборону транзакцій для 35 банків, чотири з яких працюють за межами росії, а також для 11 криптоплатформ, які допомагають обходити санкційні обмеження. До санкційного списку також пропонують включити 170 фізичних та юридичних осіб, виробників дронів, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 21-й пакет санкцій. Серед анонсованих заходів, заборона на в'їзд до ЄС для всіх бойовиків, які воювали проти України на боці рф.

Євросоюзсанкціі проти росії

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