Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти росії

Вперше під удар потрапляє рибна галузь, а також порти й аеропорти, що переробляють російську нафту.

Єврокомісія у вівторок, 9 червня, презентувала 21-й пакет санкцій проти росії, зосереджений на енергетиці, фінансових послугах, криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн,передають Суспільне, DW.

В енергетичному секторі головна мета, стримання нафтових доходів росії. ЄС пропонує призупинити механізм коригування цінової стелі на російську нафту до січня наступного року через ринкові шоки, спричинені закриттям Ормузької протоки. До санкційних списків додадуть ще 30 суден тіньового флоту на додаток до 632 уже підсанкційних. Вперше заходи спрямовуються проти суден, що обслуговують тіньовий флот, а також проти критичної інфраструктури, як-от портів, аеропортів та нафтопереробних заводів, що торгують російською нафтою. Також пропонується обмежити продаж танкерів для скрапленого газу росії.

У фінансовій сфері запроваджуються заборони на транзакції ще 31 російському банку та 20 банкам, криптофірмам і нафтотрейдерам у третіх країнах. Вперше ЄС хоче запровадити можливість повної заборони для третіх країн щодо послуг з криптоактивів.

У торгівлі пропонуються нові експортні обмеження на товари для аерокосмічного та оборонного секторів, нові заборони на наземне обладнання підтримки безпілотників, а також імпортні обмеження на метали, металеві руди та автозапчастини на суму 60 млн євро.

Вперше під санкції потрапляє рибна галузь: ЄС пропонує суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включно з тріскою.

Фон дер Ляєн також наголосила на намірі заборонити в'їзд до ЄС колишніх російських комбатантів та узгодити торговельні обмеження для білорусі, щоб унеможливити використання її як "чорного ходу" для російської торгівлі. Пакет тепер має бути одноголосно схвалений Радою ЄС.