ЄС дозволив продавати конфісковану нафту з суден тіньового флоту росії
Євросоюз дозволить своїм країнам продавати нафту рф, вилучену із суден, які намагалися обійти санкції.
Про це пише Euractiv.
Представники Єврокомісії підтвердили, що в новому пакеті антиросійських санкцій буде відповідне положення, що дозволяє країнам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів тіньового флоту.
Один із чиновників ЄС назвав це положення "дуже важливим", зазначивши, що захоплення таких суден відбуваються дедалі частіше, а товари з них є "надто цінними", щоб залишати питання їх долі без відповіді.
Нагадаємо, країни ЄС затвердили 21-й пакет санкцій проти росії після кількох тижнів складних переговорів.