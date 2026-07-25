ЄС дозволив продавати конфісковану нафту з суден тіньового флоту росії

Такий дозвіл має увійти у новий пакет санкцій.

Євросоюз дозволить своїм країнам продавати нафту рф, вилучену із суден, які намагалися обійти санкції.

Про це пише Euractiv.

Представники Єврокомісії підтвердили, що в новому пакеті антиросійських санкцій буде відповідне положення, що дозволяє країнам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів тіньового флоту.

Один із чиновників ЄС назвав це положення "дуже важливим", зазначивши, що захоплення таких суден відбуваються дедалі частіше, а товари з них є "надто цінними", щоб залишати питання їх долі без відповіді.

Нагадаємо, країни ЄС затвердили 21-й пакет санкцій проти росії після кількох тижнів складних переговорів.