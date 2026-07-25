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CУСПІЛЬСТВО

Грузія другий день поспіль пережила масштабний блекаут

25 липня 2026, 12:49
Грузія другий день поспіль пережила масштабний блекаут
Фото: з вільних джерел
Зупинилося метро, виникли проблеми з водопостачанням і мобільним інтернетом.

У Грузії вранці 25 липня вдруге за менш ніж 30 годин стався масштабний блекаут. Без електроенергії залишились Тбілісі та інші ключові регіони країни.

Про це повідомляє "Новости Грузия".

Збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом. Відключення торкнулися столиці, а також міст Батумі, Кутаїсі та низки інших населених пунктів. У Тбілісі призупинили роботу метрополітену, виникли проблеми з рухом поїздів, через зупинку насосних станцій почалися перебої з водопостачанням, а мобільний інтернет працював нестабільно. В окремих районах столиці світло з'явилося через пів години після збою.

Попередній блекаут стався в ніч на 24 липня і тривав майже всю ніч. Державна електромережа Грузії досі не назвала причини жодного з двох збоїв, зазначивши лише, що роботи з їх з'ясування тривають.

Грузіяблекаут

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