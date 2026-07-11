Грузію вперше не запросили на саміт НАТО

Грузію сприймають як ненадійну й токсичну державу.

У Грузії розгорнулася нова політична дискусія після того, як країну вперше не запросили до участі в саміті НАТО в Туреччині. Опозиція та експерти вважають це ознакою міжнародної ізоляції Тбілісі, тоді як влада заперечує такі твердження.

Про це повідомляє Euronews.

На саміт НАТО в Анкарі запросили низку партнерів Альянсу, серед яких Катар, ОАЕ, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Україна. Грузія ж, яка роками декларувала вступ до НАТО як стратегічну мету, не була представлена ані в офіційній програмі, ані на супутніх заходах. Представники правлячої партії "Грузинська мрія" заявили, що саміт не передбачав форматів, у яких Грузія брала участь раніше. МЗС пояснило, що голова відомства відвідає окремий захід "Союзники в Анкарі", організований Мюнхенською конференцією з безпеки. Критики наголошують, що цей форум не є частиною саміту НАТО.

Тим часом президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі вирушив до Тегерана на похорон верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Політолог Паата Закареїшвілі вважає, що відсутність запрошення свідчить про втрату довіри. "Грузію просто ігнорують. Існує думка, що краще не підтримувати з нею відносини, адже ніхто не знає, яку інформацію вона може передати росії. Грузію сприймають як ненадійну, вразливу й токсичну державу", – заявив він. Колишній посол Грузії при НАТО Леван Долідзе зазначив, що країна фактично вступила у конфронтацію зі своїми колишніми стратегічними партнерами та фактично зникла з порядку денного ЄС.

Нагадаємо, після ухвалення закону про "іноземний вплив" ЄС призупинив переговори про вступ Грузії та скоротив фінансову підтримку. Після виборів восени 2025 року прем'єр Кобахідзе оголосив про паузу в переговорах із ЄС до 2028 року.