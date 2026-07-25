ЄС уперше запровадив санкції проти великої грузинської компанії через російську нафту

Це перший випадок, коли санкції ЄС торкнулися великої грузинської компанії.

Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій проти росії запровадив обмеження щодо Кулєвського нафтопереробного заводу в Грузії через переробку російської нафти. Це перший випадок, коли санкції ЄС торкнулися великої грузинської компанії.

Про це повідомляє Reuters.

ЄС заборонив проводити транзакції з підприємством. Обмеження набудуть чинності через шість місяців. У Брюсселі пояснюють, що санкції спрямовані проти компаній за межами росії, які допомагають москві отримувати доходи від експорту нафти.

Кулєвський НПЗ, розташований на узбережжі Чорного моря, опинився в центрі уваги після того, як восени 2025 року Reuters повідомило про початок постачання на нього російської сирої нафти компанією "Русснєфть".

У Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що стурбовані рішенням ЄС, однак наголосили, що країна готова співпрацювати з європейськими інституціями та не допускати використання своєї території для обходу санкцій.

На початку липня власник підприємства, Black Sea Petroleum, повідомив про намір уже в серпні-вересні відмовитися від переробки російської нафти та перейти на сировину з Туркменістану й Казахстану. За словами представника ЄС, переговори з керівництвом заводу тривають, і компанія підтвердила готовність змінити постачальників.

Кулєвський НПЗ розпочав роботу у жовтні 2025 року з проєктною потужністю 1,2 млн тонн нафти на рік. За перше півріччя 2026 року підприємство вже переробило понад 650 тис. тонн сировини.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), з жовтня 2025 року до травня 2026 року завод отримав шість партій російської нафти, а вироблені нафтопродукти експортувалися, зокрема, до Іспанії та Болгарії. Крім того, за оцінками CREA, з лютого 2023 року до лютого 2026 року США та країни ЄС імпортували через порт Кулєві 1,46 млн тонн нафтопродуктів на суму 811 млн євро.