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Україна розраховує на Японію у виробництві ракет Patriot – Кислиця

25 липня 2026, 13:59
Україна розраховує на Японію у виробництві ракет Patriot – Кислиця
Фото: ukrinform.ua
Київ обговорює з Токіо можливі шляхи співпраці.

Україна сподівається на підтримку Японії у налагодженні власного виробництва систем ППО Patriot за американською ліцензією.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв'ю Kyodo News.

"Ми підтримуємо політичний діалог щодо пошуку шляхів співпраці у цьому питанні з Японією, яка є однією з небагатьох країн, що отримали ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot", – сказав він.

За словами Кислиці, комплекси Patriot мають виключно оборонне призначення, тому пацифістська Конституція Японії не повинна створювати законодавчих перешкод для такої співпраці. Чи ведуться переговори з Mitsubishi Heavy Industries, головним виробником ліцензійних Patriot у Японії, він коментувати не став.

ЯпоніяPatriotКислиця

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