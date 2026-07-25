Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вперше застосували в бою систему перехоплення дронів, випробувану в Україні

25 липня 2026, 10:58
США вперше застосували в бою систему перехоплення дронів, випробувану в Україні
Збито іранський Shahed у Кувейті.

Американські військові вперше застосували в бойових умовах систему перехоплення безпілотників Merops, яка раніше пройшла випробування в Україні. За її допомогою збито іранський дрон типу Shahed на Близькому Сході.

Про це Business Insider розповів американський чиновник.

Застосування відбулось цього тижня в Кувейті. Станом на листопад 2025 року за допомогою Merops українські військові знищили понад тисячу "Шахедів". Комплекс розробила американська ініціатива Project Eagle. До його складу входять радар, пускова установка, наземний пункт управління і безпілотник-перехоплювач вартістю близько $15 тис.

Дрон розвиває швидкість понад 280 км/год, використовує технології штучного інтелекту для роботи в умовах радіоелектронної боротьби і знищує ціль прямим зіткненням або підривом поблизу неї. Для керування системою потрібен невеликий розрахунок, навчання якого займає кілька днів, а оператори використовують стандартні контролери Xbox.

Армія США розгорнула Merops на Близькому Сході у березні. Міністр армії Ден Дрісколл заявляв, що після загострення конфлікту з Іраном Вашингтон замовив тисячі таких перехоплювачів, а зі збільшенням виробництва вартість одного апарата може знизитись нижче $10 тис. Після успішного застосування в Україні систему придбали Польща та Румунія, про намір закупити Merops заявляла й Литва.

СШАдронивійна в Україні

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється