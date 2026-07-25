США вперше застосували в бою систему перехоплення дронів, випробувану в Україні

Збито іранський Shahed у Кувейті.

Американські військові вперше застосували в бойових умовах систему перехоплення безпілотників Merops, яка раніше пройшла випробування в Україні. За її допомогою збито іранський дрон типу Shahed на Близькому Сході.

Про це Business Insider розповів американський чиновник.

Застосування відбулось цього тижня в Кувейті. Станом на листопад 2025 року за допомогою Merops українські військові знищили понад тисячу "Шахедів". Комплекс розробила американська ініціатива Project Eagle. До його складу входять радар, пускова установка, наземний пункт управління і безпілотник-перехоплювач вартістю близько $15 тис.

Дрон розвиває швидкість понад 280 км/год, використовує технології штучного інтелекту для роботи в умовах радіоелектронної боротьби і знищує ціль прямим зіткненням або підривом поблизу неї. Для керування системою потрібен невеликий розрахунок, навчання якого займає кілька днів, а оператори використовують стандартні контролери Xbox.

Армія США розгорнула Merops на Близькому Сході у березні. Міністр армії Ден Дрісколл заявляв, що після загострення конфлікту з Іраном Вашингтон замовив тисячі таких перехоплювачів, а зі збільшенням виробництва вартість одного апарата може знизитись нижче $10 тис. Після успішного застосування в Україні систему придбали Польща та Румунія, про намір закупити Merops заявляла й Литва.