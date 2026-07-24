Під час російського удару по Києву загинув співробітник польської оборонної компанії

Удар стався під час виставки Defense Expo.

Внаслідок російського ракетного удару по Києву загинув співробітник польської компанії, що працює в оборонному секторі.

Про це повідомляє Defence24.

Удар стався під час заходу Defense Demo Day & Defense Expo в Київській області, організованого українським об'єднанням виробників безпілотних систем "АРМАДА". Захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору та зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил і технологічних компаній. Загиблий був працівником польської оборонної компанії, але не є громадянином Польщі. МЗС Польщі підтвердило, що консульські служби підтримують контакт із постраждалими.

"Польща з глибоким обуренням засуджує чергові жорстокі атаки росії на Київ та Слов'янськ. Смерть невинних цивільних осіб та обстріл Почесного консульства Латвії – це чергові докази варварства москви та відвертого порушення міжнародного права. росія не хоче справедливого миру – вона хоче капітуляції вільного світу", – написав речник польського МЗС Мачей Вевюр.