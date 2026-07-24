Зеленський в інтерв'ю Лорі Лумер: про Трампа, мир і далекобійні дрони

Україна збільшить дальність дронів до 10 тисяч км, а Трамп зрозумів, що миру не хоче росія.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер заявив, що Україна планує суттєво розширити можливості своєї далекобійної безпілотної програми. За його словами, цього року українські дрони матимуть дальність понад 4 тисячі кілометрів, а вже наступного – від 5 до 10 тисяч кілометрів.

Про заявив в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський американській блогерці Лорі Лумер.

"Зараз у нас є дрони на 3000 плюс кілометрів. Цього року у нас будуть на 4000 кілометрів, наступного року – від 5 до 10 тисяч", – сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що головним пріоритетом України залишається збереження життя людей. Він заявив, що припинення вогню було б кращим сценарієм, якщо воно дозволить зупинити війну, ніж багаторічні бойові дії заради військової перемоги.

"Якщо завтра ми зможемо домогтися припинення вогню, це буде краще, ніж воювати 10–20 років заради перемоги та втрачати наших людей", – зазначив глава держави.

Президент також висловив переконання, що американський лідер Дональд Трамп змінив своє ставлення до України та зрозумів, що саме росія не зацікавлена у завершенні війни.

"Президент зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми справді хочемо миру", – сказав Зеленський, додавши, що зміні позиції Трампа сприяло поступове вибудовування довіри під час особистого спілкування.

Окремо президент підтримав ідею Трампа об'єднати законопроєкт про нові санкції проти росії, над яким працював покійний сенатор Ліндсі Грем, із санкціями проти Ірану. На думку Зеленського, це може розширити підтримку документа в Конгресі США, об'єднавши прихильників жорстких заходів як проти москви, так і проти Тегерана.

Нагадаємо, праворадикальна активістка та блогерка Лора Лумер, яку називають однією з найвпливовіших неофіційних союзниць Дональда Трампа, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.