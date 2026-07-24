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Улюблена блогерка Трампа приїхала в Україну і зустрілася із Зеленським

24 липня 2026, 10:37
Улюблена блогерка Трампа приїхала в Україну і зустрілася із Зеленським
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Зустріч Зеленського з Лорою Лумер привернула увагу через її близькість до Трампа та вплив серед американських консерваторів.

Праворадикальна активістка та блогерка Лора Лумер, яку називають однією з найвпливовіших неофіційних союзниць Дональда Трампа, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. 

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників Офісу президента України.

Після зустрічі Лумер опублікувала спільне фото із Зеленським у соцмережі.

Ще донедавна блогерка, яка має мільйони підписників у США, виступала з різкою критикою України, заявляла про нібито корупцію в країні та закликала Вашингтон не підтримувати Київ. Водночас останнім часом її позиція змінилася: Лумер почала публічно підтримувати Україну та наголошувати на її боротьбі проти російської агресії.

У виданні зазначають, що така зміна поглядів має значення через близькість Лумер до Трампа та її вплив серед частини американських консерваторів, які раніше скептично ставилися до допомоги Україні.

"Небагато активістів, які не обіймають державних посад, мають такий доступ до Трампа", – зазначає видання.

На думку журналістів, її підтримка України може вплинути на ставлення частини аудиторії руху MAGA до війни та американської допомоги Києву.

Під час візиту до України Лумер також зустрілася з першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею, відвідала Києво-Печерську лавру та побувала у ресторані McDonald’s у Києві, який зазнавав російських атак.

Після поїздки вона заявила про "стійкість України" та заперечила припущення, що її візит фінансував український уряд. Водночас причини її різкої зміни позиції щодо України залишаються невідомими.

 
СШАВолодимир Зеленськийблогерка

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