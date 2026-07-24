Тегеран не погодився на припинення вогню за посередництва Іраку

Прем’єр Іраку передав Ірану пропозицію Вашингтона щодо припинення вогню, однак Тегеран її не підтримав.

Іран відхилив пропозицію США щодо припинення вогню, яку передав прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді під час візиту до Тегерана.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на американських, іранських та іракських чиновників.

За даними видання, поїздка аль-Заїді відбулася після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Під час переговорів в Ірані він представив позицію Вашингтона щодо можливого припинення бойових дій.

Деталі американської пропозиції наразі не розголошуються. Водночас іранські посадовці заявили, що це була єдина ініціатива, яка перебувала на столі переговорів, але Тегеран не зацікавлений у короткостроковій угоді, яка не вирішує питання контролю над Ормузькою протокою.

Під час візиту до Тегерана прем’єр Іраку провів зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, представниками керівництва країни та міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.

Глава МЗС Ірану заявив, що Тегеран і Вашингтон уже мають достатньо каналів для передачі повідомлень, а головною проблемою назвав позицію США.

"Проблема не в передачі меседжів. Проблема – у погляді Америки, який є нелогічним, жадібним і контролюючим", – сказав Арагчі.

Водночас іранські та іракські представники наголосили на важливості двосторонніх зв’язків між країнами на тлі загострення ситуації в регіоні.