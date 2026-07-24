Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Румунський F-16 вперше перехопив дрон: військові розкрили деталі операції

24 липня 2026, 12:33
Румунський F-16 вперше перехопив дрон: військові розкрили деталі операції
Румунські військові підняли винищувачі після виявлення невідомого дрона, що увійшов у повітряний простір країни, та знищили його ракетою.

Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір країни. Інцидент стався над безлюдною місцевістю поблизу міста Падіна у повіті Бузеу.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, інформує  Digi.

За його словами, пілот зміг знищити повітряну ціль без ризику для цивільного населення, оскільки район падіння був незаселений.

"Сьогодні вранці близько 11:00 румунський пілот на літаку F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни", – зазначив глава держави.

У Міністерстві національної оборони Румунії уточнили, що система радіолокаційного спостереження виявила дрон о 09:39 приблизно за 20 кілометрів на схід від Суліни. Безпілотник рухався за маршрутом Суліна – Бреїла – Фетешті – Бузеу.

Для контролю ситуації в повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Італії та два F-16 ВПС Румунії. Один із румунських F-16 близько 11:02 застосував ракету та знищив дрон.

У Міноборони Румунії зазначили, що безпілотник був уражений над безлюдною територією поблизу міста Падіна. Після виявлення повітряної цілі влада також надіслала попередження населенню в повітах Тулча та Бреїла через систему RO-Alert.

Наразі відповідні служби проводять перевірку місця падіння уламків та встановлюють усі обставини інциденту.

 
ДронF-16Румунія

Останні матеріали

Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється