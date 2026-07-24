Румунський F-16 вперше перехопив дрон: військові розкрили деталі операції

Румунські військові підняли винищувачі після виявлення невідомого дрона, що увійшов у повітряний простір країни, та знищили його ракетою.

Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір країни. Інцидент стався над безлюдною місцевістю поблизу міста Падіна у повіті Бузеу.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, інформує Digi.

За його словами, пілот зміг знищити повітряну ціль без ризику для цивільного населення, оскільки район падіння був незаселений.

"Сьогодні вранці близько 11:00 румунський пілот на літаку F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни", – зазначив глава держави.

У Міністерстві національної оборони Румунії уточнили, що система радіолокаційного спостереження виявила дрон о 09:39 приблизно за 20 кілометрів на схід від Суліни. Безпілотник рухався за маршрутом Суліна – Бреїла – Фетешті – Бузеу.

Для контролю ситуації в повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Італії та два F-16 ВПС Румунії. Один із румунських F-16 близько 11:02 застосував ракету та знищив дрон.

У Міноборони Румунії зазначили, що безпілотник був уражений над безлюдною територією поблизу міста Падіна. Після виявлення повітряної цілі влада також надіслала попередження населенню в повітах Тулча та Бреїла через систему RO-Alert.

Наразі відповідні служби проводять перевірку місця падіння уламків та встановлюють усі обставини інциденту.